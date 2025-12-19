Celia Molina 19 DIC 2025 - 11:39h.

La prometida de Cristiano Ronaldo ha mostrado en las redes sociales cómo montó el árbol de Navidad en su casa de Arabia Saudí

Georgina Rodríguez, que pronto será la mujer del futbolista Cristiano Ronaldo, ha publicado en sus redes sociales el típico vídeo en el que la familia muestra cómo ha sido el montaje del árbol de Navidad. Esto es algo muy común entre las influencers por estas fechas, ya tan cercanas a las entrañables fiestas, si bien, en el caso de Gio, el lujo y la pomposidad propia de su status social ha sido de lo más comentado.

Esta vez, sus cinco hijos no han aparecido con ella, sino que la influencer ha recibido ayuda de su servicio para montar el gigantesco árbol que ya preside su casa de Arabia Saudí, donde fue destinado el futbolista. "Montando el árbol para mis amores", ha escrito Gio en uno de sus stories, en el que se puede ver a una de sus ayudantes subida a una escalera para colocar todos los adornos. Más tarde, publicó también el resultado de su trabajo conjunto, con una foto en la que se puede ver el flamante árbol, (muy) lleno de motivos dorados y plateados. "Oro, perlitas, estrellas, flores y lacitos. Sencillo, como Gio", escribió la diva junto a la imagen final.

"Es sencillo, como Gio"

A pesar de que el lujo siempre la acompaña - hace poco publicó dos fotos comparativas en las que salía ella misma "cuando no podía pagar el alquiler", versus, ahora, que vive en una impresionante casa en Arabia - en una reciente entrevista con la revista 'Elle', Georgina ha confesado que, cuando más se siente ella misma, es "estando en casa, con la pinza en el pelo, los pantalones cortos, descalza y en camiseta de tirantes" (porque allí hace mucho calor), como cualquier otra madre de familia.

En 2026 comenzará para ella uno de los años más importantes de su vida pues, presumidamente, se casará con CR7 el próximo verano, después del Mundial de Fútbol, en una boda que será "100% pequeña", para respetar su privacidad. En la misma entrevista, la influencer ha recordado cómo fue su inesperada pedida de mano: "Cuando Cristiano me dio el anillo, no me lo podía creer. De hecho, no miré el anillo - valorado en seis millones de euros-, lo metí en la caja y lo guardé. Ya al día siguiente, en el desayuno, empecé a pensarlo y dije, "¡Que me voy a casar!", fue muy bonito todo", ha dicho. También ha reconocido que se encuentra en un momento de su vida "pleno", no solo por estar "enamoradísima de sus hijos"; también porque está trabajando "muy duro" en un nuevo proyecto laboral.

Hasta que diga de qué se trata este nuevo objetivo -que responde a su "adicción al cortisol"- , toda la familia ha estado disfrutando de unos idílicos días en su residencia de Arabia Saudí, donde, según las fotografías que ha publicado en Instagram, Cristiano y ella han disfrutado jugando y entrenando con sus hijos, montando en moto (y coche) de agua, desayunando tortitas y viajando en el jet privado del futbolista, que tanto impresionó a Gio cuando iniciaron su relación.