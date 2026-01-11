Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez suman una nueva propiedad a su patrimonio con la construcción de su nueva mansión en Portugal

Cristiano Ronaldo presume de músculos y sus seguidores analizan su evolución

Forman una de las parejas más mediáticas del panorama internacional. Más allá de su vida familiar y profesional, el patrimonio inmobiliario de Cristiano Ronaldo y de Georgina Rodríguez despierta un interés constante entre sus seguidores y en la prensa internacional.

En los últimos meses, ha cobrado especial relevancia la nueva mansión que la pareja está construyendo en Portugal, una vivienda que se suma a otras propiedades que poseen en distintos puntos de la península ibérica, entre ellas su conocida residencia situada en Madrid.

¿Cómo es la nueva casa de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están construyendo en Portugal?

La nueva mansión en Portugal se encuentra en una exclusiva zona de la costa, elegida cuidadosamente por Cristiano Ronaldo. El futbolista, que mantiene un fuerte vínculo con su país natal, ha apostado por una vivienda de grandes dimensiones, diseñada para convertirse en el hogar familiar a largo plazo.

Según fuentes cercanas al entorno del jugador y según han recogido medios de comunicación lusos, la construcción se ha llevado a cabo con un alto nivel de personalización, adaptándose a las necesidades de la pareja y de sus hijos.

La propiedad destaca por su amplitud y por unas vistas privilegiadas al océano Atlántico. Además, la vivienda cuenta con varias plantas, amplias zonas ajardinadas y espacios pensados tanto para el descanso como para el entrenamiento físico y es que no es ningún secreto que Cristiano Ronaldo cuida cada detalle de su preparación deportiva, incluso fuera de los terrenos de juego.

Por eso, la mansión incluye un gran gimnasio privado completamente equipado en el que el futbolista, Georgina Rodríguez y sus hijos podrán hacer deporte y realizar sus entrenamientos diarios. Además, la mansión también cuenta con varias áreas de ocio y disfrute como una piscina interior, spa y zonas de relax.

La seguridad de su mansión en Portugal

No obstante, el dato que más ha llamado la atención ha sido el gran dispositivo de seguridad que la pareja ha diseñado para proteger a su familia y a la vivienda que, con tanto mimo, están llevando a cabo.

La seguridad y la privacidad han sido dos aspectos clave en el diseño de esta mansión portuguesa. La parcela está situada en una urbanización cerrada, con sistemas de vigilancia avanzados y accesos controlados.

Para la pareja, mantener la tranquilidad familiar lejos del constante foco mediático es una prioridad, especialmente teniendo en cuenta la popularidad mundial del futbolista y la presencia activa de Georgina Rodríguez en redes sociales y proyectos audiovisuales.

La mansión madrileña que poseen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Esta nueva residencia en Portugal se suma a la lista de propiedades que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comparten. Antes de la mansión que han diseñado en Portugal, la joya del patrimonio de la pareja era la gran vivienda que construyeron en Madrid.

Su residencia española se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde el futbolista adquirió una lujosa vivienda que durante años fue su hogar principal.

La casa en España se caracteriza por un diseño moderno y elegante, con amplios espacios interiores y exteriores, como se pudo comprobar en los capítulos emitidos en el reality show de Georgina Rodríguez.

La gran mansión de Madrid dispone de un enorme jardín, piscina, varias terrazas y estancias pensadas para la vida familiar. A pesar de que Cristiano Ronaldo ya no juega en la liga española, la pareja mantiene esta propiedad como parte de su patrimonio inmobiliario y como un lugar al que regresan en determinadas ocasiones, ya sea por motivos personales o profesionales.

Como no podía ser de otra manera, esta residencia madrileña también cuenta con instalaciones deportivas privadas, una característica habitual en las viviendas del futbolista.

Además, la decoración combina elementos contemporáneos con detalles personales, reflejando tanto el gusto por el diseño moderno como la importancia de la familia en su día a día.

Para llevar a cabo el diseño de cada rincón de su hogar, Georgina Rodríguez se rodeó de los mejores interioristas que le fueron aconsejando. No obstante, ella misma también opinaba y daba el último visto bueno a los detalles de la que era su vivienda.

Georgina Rodríguez, papel fundamental en el diseño de las casas

El interés de Cristiano Ronaldo por el sector inmobiliario no es nuevo. A lo largo de su carrera, ha invertido en propiedades en distintos países, considerando el ladrillo como una apuesta segura a largo plazo. En este sentido, tanto la mansión en Portugal como la residencia en España forman parte de una estrategia patrimonial bien definida, que va más allá del simple lujo.

Por su parte, Georgina Rodríguez ha tenido un papel activo en la elección y adaptación de estas viviendas. En varias ocasiones ha mostrado su interés por la decoración, el diseño de interiores y la creación de espacios acogedores para sus hijos.

Su influencia se percibe especialmente en las zonas comunes de las casas, pensadas para la convivencia familiar y el disfrute diario.

Ambas viviendas forman parte de un patrimonio que sigue creciendo y que, sin duda, continuará despertando la curiosidad del público en los próximos años.