“Reconectar con la vida me permite sentirme más serena y centrada con gente real a mi lado" ha asegurado

La cantante italiana Laura Pausini atraviesa un momento de reflexión personal que ha querido compartir con sus seguidores. Hace apenas una semana anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo, 'Ritorno ad amare', una canción que, según ha explicado, le ha llevado a replantearse su relación consigo misma y con el entorno. “Creo que esta canción es un estímulo para volver a amarnos a nosotros mismos y decidí hacer una promesa”, confesaba la artista en un mensaje reciente, en el que anunciaba una decisión importante para cuidar su bienestar emocional.

La cantante ha optado por alejarse en gran medida del uso del teléfono móvil y de las redes sociales, una decisión poco habitual en tiempos de hiperconexión constante. Para Pausini, se trata de una forma de recuperar la calma y volver a lo esencial: “Reconectar con la vida me permite sentirme más serena y centrada con gente real a mi lado. Veo la luz del sol y no la luz artificial de un smartphone”, ha señalado.

Aunque no desaparecerá por completo del entorno digital, ha dejado claro que quiere priorizar el tiempo de calidad con los suyos. “Pasaré por aquí de vez en cuando, desde otros móviles, porque no quiero perder el contacto con vosotros”, ha explicado, al tiempo que advertía del impacto negativo de las redes en la salud mental. “Hoy estuve 10 minutos en internet, leyendo cosas que no me concernían, y encontré un odio desenfrenado contra todo y todos. Tuve miedo”, relató, antes de lanzar un mensaje directo a sus seguidores: “Vuestra salud vale más y merece más”.

Laura Pausini se reunió el pasado noviembre con el papa León XIV en el Vaticano y le regaló la única copia de un tema inédito que ha grabado con una versión de un canto de San Francisco de Asís.

La artista italiana acudió a la cita vestida completamente de negro, acompañada por el equipo de la compañía Warner Bross y con una carta dirigida a «Su Santidad Papa León», tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Pausini recibió ante la presencia de León XIV el premio ‘Global Icon’ otorgado por ‘Billboard Italia’ por su «talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo», informó esa revista especializada.

Después, la cantante obsequió al papa con una canción inédita, grabada en una sola copia, en la que interpreta una parte del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.