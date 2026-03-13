Miguel Salazar Madrid, 13 MAR 2026 - 16:55h.

Francisco Javier, José Antonio y Diego han compartido su emoción y dolor de los últimos días: "Ha sido demoledor"

El sobrino de Francisca Cadenas revela, emocionado, que su hijo escuchó "a su madre gritar" la noche de la desaparición: "El vecino le recibió"

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Los hijos de Francisca Cadenas han compartido el dolor que arrastran desde aquél 9 de mayo de 2017 que permanece grabado en su memoria, cuando su madre Francisca Cadenas desapareció en Hornachos (Badajoz). Los tres han comparecido ante los medios tras el hallazgo de sus restos óseos en la casa de dos vecinos del municipio de casi 4.000 habitantes. "Lo que hemos vivido durante estos años ha sido demoledor, nos ha destrozado emocinalmente", dice Francisco Javier, uno de ellos.