Laura Pausini recupera la canción 'Por qué te vas': la nueva versión. Informativos Telecinco
Las cantantes Jeanette, Carla Bruni y Laura Pausini son tres mujeres, que además de su profesión tienen en común que han puesto voz a la misma canción: 'Por qué te vas'. Una canción que a mucha gente le sonará, pero que quizá no sepa todas las adaptaciones que tiene. Informa en el vídeo V. Talero y L. Queijeiro.

Jeanette fue quien cantó por primera vez en el año 1974 "Por qué te vas". Carla Bruni hizo su propia versión años después y ahora es la italiana Pausini quien rinde homenaje a esta canción, haciendo no solo la tercera versión, sino un himno en honor a esta melodía conocida por los más mayores, pero también por los más jóvenes.

Una canción que fue un éxito en el año 74 y que ahora ha creado un 'trend' de TikTok y que gracias a ello muchos jóvenes la conocen, pero quizá no sepan su origen o quien la ha cantado hasta entonces. En los años 70 ya fue un hit. Ahora, 52 años después, Laura Pausini ha decidido versionarla.

La nueva versión que vuelve a traer nostalgia

Una canción casi susurrada que cantó con dulzura Jeanette, compuso José Luis Perales y llevó a la fama una película de Carlos Saura: 'Cría Cuervos'. Es una canción que sin duda trae muchos recuerdos a quienes la escuchaban por primera vez y en su primera versión. Trae no solo recuerdos, sino también nostalgia: "La escuchaba de pequeña y en el 74 la tarareaba toda España". Una canción que la han hecho suya desde Manu Chao a Carla Bruni y que ahora vuelve a sonar para que volvamos a disfrutar de ella.

