Laura Pausini ha recuperado la canción de los 70 'Por qué te vas' para hacer una nueva versión del famoso himno

La decisión de Laura Pausini sobre el uso del móvil y las redes sociales para proteger su salud mental: "Tuve miedo”

Compartir







Las cantantes Jeanette, Carla Bruni y Laura Pausini son tres mujeres, que además de su profesión tienen en común que han puesto voz a la misma canción: 'Por qué te vas'. Una canción que a mucha gente le sonará, pero que quizá no sepa todas las adaptaciones que tiene. Informa en el vídeo V. Talero y L. Queijeiro.

Jeanette fue quien cantó por primera vez en el año 1974 "Por qué te vas". Carla Bruni hizo su propia versión años después y ahora es la italiana Pausini quien rinde homenaje a esta canción, haciendo no solo la tercera versión, sino un himno en honor a esta melodía conocida por los más mayores, pero también por los más jóvenes.

Una canción que fue un éxito en el año 74 y que ahora ha creado un 'trend' de TikTok y que gracias a ello muchos jóvenes la conocen, pero quizá no sepan su origen o quien la ha cantado hasta entonces. En los años 70 ya fue un hit. Ahora, 52 años después, Laura Pausini ha decidido versionarla.

La nueva versión que vuelve a traer nostalgia

Una canción casi susurrada que cantó con dulzura Jeanette, compuso José Luis Perales y llevó a la fama una película de Carlos Saura: 'Cría Cuervos'. Es una canción que sin duda trae muchos recuerdos a quienes la escuchaban por primera vez y en su primera versión. Trae no solo recuerdos, sino también nostalgia: "La escuchaba de pequeña y en el 74 la tarareaba toda España". Una canción que la han hecho suya desde Manu Chao a Carla Bruni y que ahora vuelve a sonar para que volvamos a disfrutar de ella.