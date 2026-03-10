Mangriñán asegura que el problema no es de los influencers sino de las personas que los invitan a estos eventos

La polémica está servida después de que Yolanda Ramos 'denunciase' en tono de humor en redes sociales que no había sido invitada a la gala de los Goya, mientras que por la alfombra roja de la gran noche del cine español habían desfilado numerosas influencers que nada tienen que ver con el mundo de la interpretación.

Desde entonces, han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado sobre si a este tipo de citas cinematográficas deberían asistir rostros conocidos de las redes sociales -invitadas por las marcas patrocinadoras en la mayoría de los casos- o si, por el contrario, los únicos invitados deberían ser profesionales de lo audiovisual.

"No es culpa de los influencers sino de quienes le invitan", afirma Violeta Mangriñán

La última, Violeta Mangriñán, una de las influencers más populares de nuestro país, que no ha dudado en dar su opinión: "Yo creo que en cualquier caso no es culpa de los influencers sino de quienes le invitan. Al final en los grandes eventos de cine siempre han habido modelos, influencers... Al final son un medio de comunicación más, un medio de difusión más. Y en cualquier caso yo creo que las críticas deben ir dirigidas hacia quienes les invitan. No cargarles a ellos. Hay responsabilidades que no les corresponden porque a mí lógicamente si me invitan yo voy" ha sentenciado.

"Los influencers al final nos dedicamos a patrocinar marcas y a hacer publicidad de marcas y yo en ningún momento voy a ser una intrusista ni voy a ir en un papel que no me corresponde. Yo voy como influencer y porque una marca me ha invitado. Los actores también entienden un poco cómo va la rueda, cómo va el mundo y saben que detrás de esos eventos también hay marcas y que las marcas al final eligen a quienes quieren invitar" ha defendido.

"Si por mi culpa tienen que dejar de invitar a un actor, no se me ocurriría ir", asegura la influencer

Y aunque asegura que "si por su culpa tienen que dejar de invitar a un actor, no se le ocurriría ir", ha expresado que "le parece un poco injusto también como que se les machaque". "Entiendo la parte de la crítica pero también entiendo que no es culpa de los que van sino de quienes los invitan porque no se cuelan ahí. Y yo no creo que se deje de invitar a actores por invitar a influencers porque a las influencers no los invita la Academia de Cine sino las marcas que patrocinan" ha zanjado.

De una polémica a otra, ya que Violeta ha reconocido que "metió la pata" al compartir en redes un plato de jamón al hablar del Ramadán: "Me equivoqué, cometí un error. Yo soy creyente, creo en Dios pero es verdad que no soy practicante. No le doy ese peso a la religión que para otras personas tienen, pero he entendido que no se tienen que hacer memes ni de política ni de religión".

"El tema es que no somos libres de dar opiniones", critica Mangriñán

"Intento aprender de mis errores y por supuesto no me cuesta pedir perdón las veces que haga falta si he hecho daño a alguien. Entonces de verdad que mi intención no era hacer daño, si se vio así ya he pedido mil veces disculpas. Ya el que me quiera creer o no me quiera creer, ya eso no lo voy a cambiar" ha añadido.

Por último, la influencer también se ha mojado sobre las polémicas declaraciones de Silvia Abril, precisamente en la gala de los Goya, al dar su controvertida opinión sobre la religión y la Iglesia: "Me parece que está perfectamente explicado y que es su opinión y que deberíamos de ser libres de dar nuestra opinión. El tema es que no somos libres de dar opiniones porque hay últimamente ganas de cancelar sistemáticamente a las personas..." ha opinado, reconociendo que en parte está de acuerdo con las palabras de la humorista porque aunque cree en Dios, comparte lo que dijo de la Iglesia.