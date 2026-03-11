El nuevo dirigente posee una red de inversiones multimillonarias por todo el mundo, dos de ellas en Europa

EEUU asegura que han destruido "casi toda" la capacidad nuclear de Irán: "Después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento"

Irán eligió a Mojtaba Jamenei, como líder Supremo del país. El clérigo, de 56 años, es el segundo de los seis hijos de Ali Jamenei, máximo dirigente religioso, muerto bajo los primeros misiles que lanzaron Estados Unidos e Israel contra la capital iraní. Su elección, supone la apuesta de Irán por el ala más radical y un desafío a los Estados Unidos y en particular a Donald Trump, que ya advirtió que durará poco. Informa en el vídeo Esther Sosa.

Pero, por ahora, los iraníes solo han visto al nuevo líder supremo en una imagen de cartón. Se trata de un hombre con un imperio empresarial que tiene una red de inversiones multimillonarias, con dos localizaciones en Europa, una de ellas en Mallorca. Se trata de un resort de lujo con 164 habitaciones.

Se trata del Steigenberger Golf & Spa Resort Camp de Mar, en Andratx. Es un complejo de lujo situado junto al campo de golf y a pocos metros de la costa. Cuenta con spa, varias piscinas y una múltiple variedad de restaurantes. Además, es un destino frecuente de turistas europeos de alto nivel. El hotel actualmente tiene un valor de 22 millones de euros y alojarse ahí una noche ronda los 180 o más de 500 euros la noche dependiendo de la temporada.