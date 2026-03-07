Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 03:03h.

Anoche, en la gala de estreno de 'Supervivientes 2026', el concursante Alberto Ávila hacia historia con su increíble salto desde el helicóptero, convirtiéndose así en el primer deportista paralímpico en participar en el reality más extremo de la televisión. Un momento histórico que los espectadores proclamaron como el mejor salto de la edición a través de la app de Mediaset Infinity.

Esta noche, '¡De viernes' analizaba la última hora de 'Supervivientes' con una parrilla de excelentes colaboradores como José María Almoguera, María Jesús Ruiz, Rocío Flores y Karmele Marchante, esta última debutando en el programa. Durante esta sección del programa, estaba presente en el plató Ana Chamorro, madre del Alberto Ávila, quien lanzaba una importante reivindicación.

Después de que varios colaboradores, como Rocío Flores, opinasen sobre el salto de Alberto Ávila, señalando "el valor" del deportista paralímpico en concursar en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, la madre del concursante hacía un importante apunte: "He venido precisamente para revindicar que no hagáis hincapié en el tema de la discapacidad".

"A mí no me sorprendió lo que hizo, me sorprendieron sus palabras. Siempre me sorprende con cada mensaje que nos hace llegar a su padre y a mí", añadía la madre de Alberto Ávila, quien anoche dedicaba su salto a "todas las familias de España, que al igual que sus padres, sufrieron por su discapacidad".

La reacción de la madre de Alberto Ávila a su participación en 'SV'

También, la madre de Alberto Ávila reconocía que cuando su hijo le contó que iba a ser concursante de esta edición de 'Supervivientes' no se lo tomó bien: "Fui prejuiciosa y reaccioné mal, pero sin conocer el formato. No conocía el concurso, pero un reality... fui prejuiciosa". Aunque en ningún momento le preocuparon las pruebas que debería enfrentar su hijo en el concurso.