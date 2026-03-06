El colaborador de '¡De viernes!' aclara los problemas en la expareja con un preacuerdo de divorcio

Guillermo, novio de Irene Rosales, defiende que conceda una entrevista en '¡De viernes!' destapando las infidelidades de Kiko Rivera

Compartir







Irene Rosales ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' donde ha venido dispuesta a contar su 'verdad' de su separación con Kiko Rivera. La andaluza confirma que, en la actualidad, la relación entre el DJ y ella es nula.

José Antonio León, colaborador del programa de Telecinco, ha detallado en directo los motivos reales por los que una y otro no mantienen contacto a día de hoy. "Parece ser que se le olvida que había un preacuerdo de divorcio que en un momento predeterminado Irene decide cambiar", dice refiriéndose a Rosales.

Al parecer, según el periodista, ella decide contarle a Kiko Rivera sus peticiones en este preacuerdo. "Son un aumento de las cantidades de las pensiones alimenticias, un coche, que está pagando Kiko, que se lo iba a quedar Kiko pero se lo queda ella, y una modificación en las visitas", aclara José Antonio León.

Kiko Rivera "se enfada porque no era lo que habían hablado"

Siempre citando las mismas fuentes, la reacción de Rivera a esas exigencias de Irene Rosales pasan por un mosqueo. "Se enfada porque no era lo que habían hablado", señala.

"Se iba a firmar una cosa y lo que ella estaba diciendo era otra. En aquél momento hay un desacuerdo", agrega León.

Más tarde, ambos vuelven a quedar para tratar el asunto, con esperanzas en firmar el preacuerdo. Pero, el día que iban a hacerlo, Kiko se encuentra "con que [Irene Rosales] lo ha modificado todo absolutamente otra vez".

Pero hay más. "Otro motivo que nos ha llegado es que Irene habría hecho un comentario delante de la profesora respecto a la actitud de Kiko en un determinado momento y eso se entera Kiko y dice: '¿por qué Irene tiene que decir esto de mí?'", comparte José Antonio León.