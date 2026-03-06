Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡De viernes!¡De viernes!

José Antonio León desvela el motivo por el que Irene Rosales y Kiko Rivera no tienen ninguna relación: "Hay un desacuerdo"

José Antonio León desvela el motivo por el que Irene Rosales y Kiko Rivera no tienen ninguna relación: "Hay un desacuerdo"
José Antonio León desvela el "desacuerdo" que existe entre Irene Rosales y Kiko Rivera. telecinco.es
Compartir

Irene Rosales ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' donde ha venido dispuesta a contar su 'verdad' de su separación con Kiko Rivera. La andaluza confirma que, en la actualidad, la relación entre el DJ y ella es nula.

José Antonio León, colaborador del programa de Telecinco, ha detallado en directo los motivos reales por los que una y otro no mantienen contacto a día de hoy. "Parece ser que se le olvida que había un preacuerdo de divorcio que en un momento predeterminado Irene decide cambiar", dice refiriéndose a Rosales.

PUEDE INTERESARTE

Al parecer, según el periodista, ella decide contarle a Kiko Rivera sus peticiones en este preacuerdo. "Son un aumento de las cantidades de las pensiones alimenticias, un coche, que está pagando Kiko, que se lo iba a quedar Kiko pero se lo queda ella, y una modificación en las visitas", aclara José Antonio León.

Kiko Rivera "se enfada porque no era lo que habían hablado"

Siempre citando las mismas fuentes, la reacción de Rivera a esas exigencias de Irene Rosales pasan por un mosqueo. "Se enfada porque no era lo que habían hablado", señala.

PUEDE INTERESARTE

"Se iba a firmar una cosa y lo que ella estaba diciendo era otra. En aquél momento hay un desacuerdo", agrega León.

Más tarde, ambos vuelven a quedar para tratar el asunto, con esperanzas en firmar el preacuerdo. Pero, el día que iban a hacerlo, Kiko se encuentra "con que [Irene Rosales] lo ha modificado todo absolutamente otra vez".

Pero hay más. "Otro motivo que nos ha llegado es que Irene habría hecho un comentario delante de la profesora respecto a la actitud de Kiko en un determinado momento y eso se entera Kiko y dice: '¿por qué Irene tiene que decir esto de mí?'", comparte José Antonio León.

Temas