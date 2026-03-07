Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 03:31h.

El hijo de Carmen Borrego habla en '¡De viernes!' sobre el salto del helicóptero de su exmujer, Paola Olmedo, en 'Supervivientes'

La importante reivindicación de la madre de Alberto Ávila, primer deportista paralímpico de 'Supervivientes': "No hagáis hincapié en eso"

Compartir







Esta noche ‘¡De viernes!’ analizaba la última hora de ‘Supervivientes’ de la mano de una plantilla de colaboradores formada por José María Almoguera, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Karmele Marchante. Esta última debutaba en el programa tras reaparecer televisivamente hace un par de semanas en nuestro plató. Con imágenes inéditas los colaboradores comentaban el arranque del reality y el hijo de Carmen Borrego opinaba sin tapujos del salto del helicóptero de su exmujer, Paola Olmedo.

Anoche, comenzaba una nueva edición de ‘Supervivientes’ en la que 18 valientes comenzaban su aventura en Honduras. Entre todos estos famosos, que deberán enfrentarse a la ira de Poseidón, se encontraba, Paola Olmedo, exmujer del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera.

Entre la expareja existe una relación muy tensa, tal y como pudimos comprobar semanas atrás en la que los dos protagonizaban un tensísimo cara a cara por los problemas que están teniendo para llegar a un acuerdo para firmar su divorcio y se lanzaban múltiples reproches antes de que Paola Olmedo pusiese rumbo a Honduras.

La opinión de José María sobre el salto del helicóptero de Paola

En calidad de colaborador, José María Almoguera daba su opinión sobre el salto del helicóptero de Paola Olmedo, quien se presentaba a esta aventura asegurando que iba a superar a Carmen Borrego tanto en el salto como en los días de permanencia en el concurso, pues la hermana de Terelu Campos solo estuvo 21 días en 'Supervivientes' antes de tomar la decisión de abandonar.

"El salto fue muy bueno, sobre todo, teniendo en cuenta que es completamente cierto que no sabe nadar", decía con gran sinceridad José María. "Me quedé en shock porque es un salto al agua de una persona que no se metía ni en la piscina de niños. Sorprendidos", añadía el hijo de Carmen Borrego.

Por su parte, Terelu Campos no podía evitar hacer un apunte respecto al concurso de la exmujer de su sobrino: "Yo lo que quiero es que haga su concurso al margen de todo... al margen de mí". "Creo que es una persona muy competitiva y con buenas capacidades físicas. El salto me pareció bueno, yo me hubiese matado", concluía.