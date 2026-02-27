Makoke y Luis Pliego protagonizan un tenso cara a cara tras semanas de acusaciones y reproches

Marta López, tajante con Luis Pliego tras su enfrentamiento por Makoke: "A los amigos no se les compra con dinero"

La tensión estalló en pleno directo entre Makoke y el periodista Luis Pliego, que protagonizaron un duro enfrentamiento televisivo en 'El tiempo justo' después de que la colaboradora anunciara que tomará acciones legales contra él. La respuesta del director de revista fue inmediata y contundente: “Yo también te puedo demandar”, decía muy enfadado.

El origen del choque se sitúa en un supuesto incumplimiento contractual. Luis Pliego mostró desde fuera del plató para no cruzarse con ella un documento que, según explicó, recoge un contrato firmado por Makoke y su prometido en el que concedían a su revista un derecho de tanteo durante seis meses sobre cualquier reportaje posterior: “Ella incumplió el derecho de tanteo”, aseguró el periodista.

Según su versión, cuando comenzaron a negociar una exclusiva relacionada con su boda, Makoke aceptó inicialmente las condiciones económicas, pero después dejó de responder al teléfono. Posteriormente, una persona comunicó que habían aceptado una oferta superior de otro medio. “Nosotros debíamos conocer esa oferta y tener la opción de igualarla”, insistió el colaborador. Además, no ha sido el primer enfrentamiento que hemos vivido sobre este tema.

Makoke: "Demándame"

Makoke negó haber incumplido ningún contrato y sostuvo que el acuerdo al que hace referencia Pliego correspondía a una exclusiva anterior: “Si hubiera incumplido, me habríais denunciado”, replicó. El periodista respondió que la demanda estuvo en marcha, pero que decidieron no continuarla por circunstancias personales que afectaban al entorno familiar de la colaboradora. “Yo también puedo reactivar esta demanda porque el contrato está incumplido”, advirtió.

El intercambio subió de tono cuando ambos se retaron abiertamente a acudir a los tribunales. “Demándame”, respondía Makoke. “No tengo ningún problema”, respondió Pliego, quien reiteró que el contrato impedía incluso determinadas apariciones públicas sin autorización previa.

La deuda con Hacienda

Además del conflicto contractual, el debate derivó hacia una supuesta notificación de la Agencia Tributaria que impediría a la revista abonar cantidades pendientes a la colaboradora por la existencia de una deuda con Hacienda. Pliego afirmó que Hacienda les comunicó que no podían efectuar pagos debido a una deuda vinculada a Makoke, aunque aclaró que el organismo no especifica el origen de la misma en sus notificaciones.

Makoke negó estar informada de dicha deuda y aseguró estar al corriente de sus obligaciones fiscales. “Lo he hecho”, dijo en referencia a la consulta de su situación tributaria. Desde el plató, le instaron a demostrarlo oficialmente. El enfrentamiento concluyó sin acuerdo, mientras tanto, la guerra mediática y legal entre Makoke y Luis Pliego parece lejos de apaciguarse.