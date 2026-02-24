La deuda de Makoke con Hacienda y el duro enfrentamiento que mantiene con Luis Pliego

El director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, ha desvelado en televisión una supuesta deuda de Makoke con la Agencia Tributaria que ascendería a 110.000 euros. Una información que llega después de que la propia colaboradora asegurara públicamente que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales.

Durante la intervención, Pliego fue tajante: “Hay una carta para ti. Una carta de la Agencia Tributaria”, decía el colaborador. Según explicó, el documento tiene fecha del miércoles pasado y en él se reclama a Makoke el pago de 110.000 euros, una cifra que, apuntó, se sitúa “al límite del delito fiscal”.

El periodista también lanzó una dura reflexión en pleno directo: “Las personas que no pagan a la Hacienda pública, que somos todos, también son malas personas”. No obstante, matizó que no necesariamente se trata de un delito penal: “Delito fiscal solo si hay fraude, si hay factura falsa o intención de ocultar patrimonio. Si no, es sanción administrativa”, explicaba.

Una deuda “de un ejercicio fiscal”

Según detalló Pliego, la cantidad reclamada correspondería a un ejercicio fiscal concreto y sería la deuda que la colaboradora mantiene “a día de hoy” con la Hacienda pública. Además, aseguró que la información obra en su poder desde la semana pasada y que no ha mantenido contacto con Makoke para advertirle previamente.

En el debate televisivo también se planteó si la deuda podría derivar de problemas fiscales anteriores relacionados con su exmarido, ya que en el pasado trascendió que Makoke tuvo que hacer frente a una importante derivación de deuda. Pliego insistió en que el certificado que maneja recoge que la colaboradora “debe ese dinero a Hacienda”, y añadió que, si existe un recurso presentado, eso implica que la cantidad sigue pendiente de resolución.

Marta López defiende a Makoke: “Está al corriente de pago”

La también colaboradora y amiga de Makoke, Marta López, salió en su defensa durante el programa. Aseguró haber hablado directamente con ella tras conocer la información que iba a publicarse: “Ella me dice que está absolutamente al corriente de pago con Hacienda”, afirmó Marta, explicando que Makoke le envió un certificado en el que constaría que cumple con sus obligaciones tributarias.

Según su versión, la colaboradora ya afrontó en el pasado una derivación de deuda que ascendía a cerca de un millón de euros vinculada a su exmarido, cantidad que habría pagado, quedando pendiente únicamente esta cifra de 110.000 euros, actualmente “en recurso” y a la espera de resolución administrativa: “Ha tenido que pagar muchísimo dinero, le ha costado mucho. Está al día de todo”, insistió Marta López, subrayando que, mientras no exista fraude ni resolución firme, no puede hablarse de delito fiscal.