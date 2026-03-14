Antía Troncoso 14 MAR 2026 - 03:44h.

Raquel Mosquera se derrumba al hablar sobre cómo están viviendo sus hijos la detención de su marido Isi: "Es muy duro"

La visita de Raquel Mosquera a su marido Isi en la cárcel: desde sus nervios antes del reencuentro hasta sus primeras palabras tras verlo

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Raquel Mosquera se sinceraba en '¡De viernes!' tras visitar por primera vez a su marido, Isi, en la prisión francesa en la que se encuentra encarcelado desde hace ocho meses. Un amargo viaje al que fue acompañada por Santi Acosta y sobre el que la semana el programa emitía las imágenes. Ahora, la peluquera se sentaba en el plató para hablar con todo lujo de detalles sobre cómo vivió este momento. ¿Qué sintió al volver a abrazar a su marido? ¿De qué hablaron?

La semana pasada el programa emitía las imágenes de la primera visita de Raquel Mosquera a su marido en la cárcel. Era la propia peluquera quien, tras hacerse pública hace varios meses la delicada situación en la que se encontraba su esposo, desvelaba en este mismo programa el motivo por el que había sido detenido: "Fue detenido por tema relacionado con droga".

Y es que el marido de Raquel Mosquera habría sido pillado ejerciendo de mula. Ahora, tras la visita y haber podido hablar con su esposo, la peluquera cuenta qué es lo que este le contó respecto a su detención. ¿Fue víctima de algún tipo de extorsión? Asimismo, Raquel confesaba si en la charla de media hora que pudo tener con Isi, le hizo algún reproche. ¡No te lo pierdas!

Raquel sobre la detención de su marido por drogas: "Llevaba 1kg en el estómago"

Después de haber visto a su marido en la cárcel, Raquel Mosquera nos contaba en el plató toda la verdad sobre su detención. Según la peluquera, su marido estaba construyendo un hotel en Nigeria. "Estos años, con su trabajo y esfuerzo, iba enviando dinero a un familiar que se encarga de la construcción", decía Raquel, que seguidamente contaba que este familiar se gastó todo el dinero al encontrarse en un momento económico complicado.

Tal y como explica Raquel Mosquera, este mismo familiar habría recuperado el dinero a través de unos prestamistas nigerianos, sin embargo, luego no pudo devolver el préstamo. "Otro familiar le dijo a Isi lo que estaba ocurriendo y que estaban amenazados hasta de muerte. Es muy duro, pero es la pura realidad·; contaba la peluquera.

"Isi fue el que se enfrentó a esa situación y le dijeron que la única forma, si no devolvía el dinero, era pasando lo que pasó (droga). El lo que llevaba era en el estómago. No he visto la sentencia, pero calculo más o menos que llevaba un kilo", explicaba Raquel, quien además, seguraba que su marido había sido utilizado doblemente: "A lo mejor otras personas iban con otras cosas detrás".

La lágrimas de Raquel al hablar sobre sus hijos

A pesar de lo sucedido, Raquel Mosquera se mostraba del lado de su marido, confiando plenamente en su versión: "Podría decir cosas que sé que voy a quedar mejor, pero no van en mí. Quiero a mi marido. Estoy enamorada de mi marido, me quiere con locura él a mí y le voy a ayudar porque sé que es verdad. Le quiero no por necesidad, soy una mujer independiente. Me ha pedido perdón. Le he visto con la cara desencajada".

Era en el momento en el que Raquel Mosquera mencionaba a sus hijos y cómo están viviendo ellos esta delicada situación cuando rompía en llanto: "Isi ya puede hablar telefónicamente y le puse a mis hijos y pudo hablar con ellos(...) Es muy duro toda la situación, pero la estoy sobrellevando, gracias a Dios, como puedo. Haciendo una vida normal, mi trabajo, mis hijos, que no les falte de nada. No quiero que me vean llorar. Quiero decirles que estoy fuerte".