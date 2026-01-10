Antía Troncoso 10 ENE 2026 - 00:50h.

Raquel Mosquera sobre el motivo de la detención de su marido: "Estoy casi segura de que ha sido una extorsión o chantaje"

Raquel Mosqura visitaba '¡De viernes!' durante uno de los momentos más difíciles de su vida y lo hace con un claro objetivo: poner punto y final a todas las especulaciones que se han hecho sobre el ingreso de su marido en prisión. La peluquera desvelaba los verdaderos motivos por los que el padre de su hijo pequeño está recluido en una cárcel francesa.

Hace tres meses, el programa 'Fiesta' desvelaba una delicada información que involucraba directamente a Raquel Mosquera y a su marido, Isi. Fue el periodista Kike Calleja el encargado de darla a conocer tras haber hablado con los vecinos de la peluquera: "Me cuentan que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia".

Hace un mes, la peluquera acudía al programa de Bea Archidona y Santi Acosta y confirmaba la noticia, aunque, muy preocupada por no tener noticias de su marido, aseguraba no conocer los motivos por los que lo había detenido: Mi marido, en el restaurante, tiene su negocio. Ni yo me meto en su negocio ni él en los míos. Él me decía que viajaba, y sin más. Yo no conozco los motivos de la detención".

Raquel Mosquera revela por qué su marido ha sido encarcelado

Nada más pisar el plató al comienzo del programa, Raquel Mosquera declaraba: "Os prometí que cuando supiese algo de mi marido vendría y os lo contaría. Y, así es, aquí estoy y con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que mi marido Isi fue detenido por tema relacionado con draga", confirmando de una vez por todas el motivo real del encarcelamiento del padre de su hijo.

Durante su entrevista, Raquel Mosquera profundizaba sobre este tema contando todos los detalles sobre la detención de su marido, negando de manera tajante que Isi se dedique al narcotráfico: "Lo que ha pasado es que ha sido la típica persona mula. Ha podido correr el riesgo, que ahí si he llorado sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio".

Tras confesar que Isi fue detenido al ser descubierto ejerciendo de mula, portando drogas en su cuerpo, Raquel Mosquera aseguraba desconocer la cantidad de estupefacientes que trasportaba su marido: "No creo que una persona pueda llevar más de x cantidad en el cuerpo. En cantidad no te lo puedo decir", afirmaba.

Raquel defiende a su marido en '¡De viernes!': "Pongo las manos en el fuego"

En el programa, Raquel Mosquera defiende con firmeza a su marido, ya que tiene claro que este podría haber sido víctima de algún tipo de chantaje: "Estoy casi segura y quiero pensar, y cuando yo vaya él me lo va a decir, que ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual, que le haya faltado dinero para pagar algo y le hayan comentado de hacer eso para pasar el bache".

Ante la pregunta de los colaboradores sobre si cree que su marido, que suele viajar mucho fuera del país por negocios, podría haber hecho de mula en varias ocasiones, la peluquera pone las manos en el fuego por él: "Creo que no y quiero pensar que no es así. Mi cabeza y mi corazón me dice que no, porque si mi marido se dedicase a eso, yo no tendría que trabajar tanto como trabajo", sentenciaba.