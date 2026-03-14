Antía Troncoso 14 MAR 2026 - 01:37h.

Guillermo, novio de Irene Rosales, presente en el plató de ‘¡De viernes!’, le dedica unas románticas palabras a su novia: "Quiero que sea feliz"

Irene Rosales se emociona al recordar su relación con Isabel Pantoja antes de su ruptura: "A día de hoy la sigo creyendo"

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Esta noche, Irene Rosales se sentaba en ‘¡De viernes!’ para responder a todas las preguntas de los colaboradores tras su ‘Scoop’ emitido la semana pasada en este mismo programa, en el que se sinceraba como nunca sobre su matrimonio de once años con Kiko Rivera. En el plató, y muy pendiente de la entrevista, se encontraba Guillermo, su novio actual, con el que protagonizaba un momento de lo más romántico.

Desde que comunicaron su divorcio en agosto de 2025, Irene Rosales y Kiko Rivera han rehecho sus vidas sentimentales. En el caso de la Sevillana, esta comenzó una relación con el empresario, Guillermo. Un noviazgo que se hizo público a través de una exclusiva en una conocida revista y tan solo un par de días después del comunicado de la separación del hijo de Isabel Pantoja con Irene.

Esto, hizo que surgiesen rumores de una posible infidelidad de Irene a Kiko con Guillermo. Algo sobre lo que Kiko se pronunció en nuestro programa, donde desveló cómo y cuándo se enteró de esta nueva relación de su exmujer. Sobre este tema se ha pronunciado en el plató Irene Rosales, negando, tajantemente, que haya sido infiel al DJ con su actual pareja: "Se cree el ladrón que todos son de su condición", afirmaba.

Guillermo dedica unas románticas palabras a Irene

Ante la pregunta de qué encontró en Guillermo que no había tenido antes, Irene Rosales respondía: "No quiero comparar relaciones, para nada, pero lo que estoy viviendo con Guillermo es con una madurez, con otras circunstancias, con las ideas muy claras. Me está ayudando y me está dando vida. Me hace feliz y no tengo nada más que agradecerle y quererlo con locura".

Una declaración que despertaba una sonrisa en Guillermo. En ese momento, Santi Acosta se levantaba para acercarse a la pareja de Irene, a quien le pasaba el micrófono para que respondiese a su novia: "Quiero que sea lo más feliz posible. Es lo único que le pido, que sea feliz y que sea ella misma". ¡No te lo pierdas!

Irene sobre Guillermo: "Lo que más me ha enamorado es..."

Tras las románticas palabras de su novio, Irene Rosales afirmaba: "El respeta este mundo, me acompaña, me apoya , pero es ajeno a esto, pero tengo que decir que precisamente lo que más me enamorado y más me ha gustado es que él, lo primero que quiere de mí, es que sea feliz por mi misma, y él lo que me hace es complementarme".