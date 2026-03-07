Antía Troncoso 07 MAR 2026 - 02:19h.

'¡De viernes!' acompaña a Raquel Mosquera a Francia para reencontrarse con su marido en prisión tras ocho meses sin verlo

En exclusiva, '¡De viernes!' emite la primera visita de Raquel Mosquera a su marido Isi en prisión. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta ha acompañado a la peluquera y empresaria en su amargo viaje a la cárcel parisina en la que su pareja se encuentra detenido desde hace ocho meses.

Las cámaras del programa han sido testigo de todo el proceso, captando desde sus nervios y miedos antes de acceder a la prisión hasta su reacción más inmediata tras reencontrarse con su marido. Un encuentro que se ha producido dos meses después de que Raquel Mosquera desvelase en este mismo programa el motivo real por el que Isi había sido encarcelado.

Tal y como la propia Raquel Mosquera detallaba, su marido había sido detenido por un tema relacionado con drogas y que ella desconocía. "Lo que ha pasado es que ha sido la típica persona mula", confesaba. ¿Cómo habrá sido el reencuentro entre la pareja? En '¡De viernes!' te lo contamos.

Así ha sido la visita de Raquel Mosquera a Isi en prisión

Acompañada por Santi Acosta, Raquel Mosquera viajaba a Francia, país en el que está encarcelado su marido, al que no veía desde hace ocho meses. Antes de que este encuentro se produjese, la peluquera se sinceraba sobre cómo se sentía y rompía a llorar al hablar sobre el inminente encuentro con él:

"Espero que podamos abrazarnos. Nos queremos mucho y lo que ha pasado es bastante duro. Nos vamos a ver a los ojos y me dirá lo que me tenga que decir", decía entre lágrimas Raquel Mosquera, que, además, le contaba al presentador que su visita sería de tan solo 30 minutos y que le llevaba varios regalos, como unas cartas de su hijos, un crucifijo y un detalle más personal de ellos dos.

También la modelo hablaba sobre su deseo de trabajar con sus abogados en mejorar las condiciones de su esposo, quien ha sido sentenciado a una condena que termina el 8 de octubre de 2027, es decir, dentro de 1 año y medio: "Me gustaría traerlo a Espala y reducir la pena".

Las primeras palabras de Raquel tras ver a Isi

Tras muchos nervios y reflexión, se producía el tan esperado momento para Raquel Mosquera, sobre el que conocíamos su reacción más inmediata: "Hemos hablado de nuestras cosas lo he encontrado bien, pero se nota el tiempo ha pasado aquí. Se lo noto en los ojitos, la carita... de pasarlo mal pensando en todo lo que ha dejado fuera", decía una emocionada Raquel.

También, la peluquera contaba que Isi le había explicado en mayor detalle lo que le había sucedido, asegurando que este había sido víctima de una extorsión. Un encuentro que se producía, tal y como narraba Raquel, en una mesita con dos sillas y sin ningún cristal entre medias.