Antía Troncoso 14 MAR 2026 - 02:09h.

¡Momentazo! Jessica Bueno e Irene Rosales, por primera vez juntas en un plató de televisión, se dedican unas emotivas palabras: "Mi hijo la adora"

El romántico momento entre Irene Rosales y su novio, Guillermo, durante su entrevista más sincera en '¡De viernes!': "Me complementa"

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Como cada semana, en ‘¡De viernes!’ repasamos la última hora de ‘Supervivientes 2026’ junto a un elenco de colaboradores expertos, compuesto por: José María Almoguera, Rocío Flores, Karmele Marchante y Jessica Bueno. Esta última se estrenaba hoy como colaboradora en nuestro programa, donde vivía un insólito encuentro con Irene Rosales, la entrevistada de esta noche.

Mientras que Kiko Rivera ha roto todo tipo de contacto con su exmujer Irene Rosales, la relación entre Jessica Bueno y él se encuentra en su mejor momento. Tras años de guerra y malentendidos, el DJ y la modelo han conseguido dejar atrás sus diferencias, en especial, por el bien de Fran, el hijo que tienen en común. Irene ha opinado sobre este acercamiento en su entrevista:

"Me alegro muchísimo, sobre todo, por el niño. El niño ya se merecía que sus padres tuviesen un trato cordial", aseguraba Irene Rosales, quien también contaba que, para ella, Fran, el hijo de Kiko y Jessica, era parte de su familia y "lo quería como un hijo": "Adoro a los niños y con Francisco desde muy pequeñita tuve una conexión que para mí era como un hijo también".