Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', han rendido homenaje en las redes sociales a Gemma Cuervo tras su muerte

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: la capilla ardiente para despedir a la actriz se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz

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La actriz Gemma Cuervo, fallecida este sábado a los 91 años, fue ante todo una incansable trabajadora de las artes escénicas, con una trayectoria de más de seis décadas sobre los escenarios, tanto en teatros como en programas y series de televisión, donde cosechó una legión de seguidores.

Tras una larga carrera en cine y teatro, la actriz volvió a televisión a partir de 2000 con 'Médico de familia'. Sin embargo, uno de sus papeles más recordados y queridos llegó en 2003, cuando se convirtió en una de las tres vecinas jubiladas, junto a Mariví Bilbao y Emma Penella, de la popular serie 'Aquí no hay quien viva'. Cuatro años más tarde, la comedia aterrizaría en Telecinco de la mano de los hermanos Caballero, Alberto y Laura, que dirigirían a Gemma Cuervo en la exitosa serie 'La que se avecina'.

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El emotivo homenaje de los hermanos Caballero, creadores de 'La que se avecina', a Gemma Cuervo

Precisamente, los hermano Caballero han querido rendir homenaje a su compañera y amiga. Nada más enterarse de la noticia, tanto Alberto como Laura han aterrizado en sus redes sociales y han escrito una carta en la que dedican unas bonitas y emotivas palabras de despedida a Gemma Cuervo y a su círculo familiar.

Palabras en la que destacan la cercanía, la amabilidad y la profesionalidad de esta artista que ha fallecido a los 91 años y que ha causado una gran tristeza en el mundo de la cultura nacional.

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Con una fotografía en la que aparece Gemma Cuervo junto a Mariví Bilbao y a Emma Penella, Alberto Caballero ha recordado al mítico trío que formaba Radio Patio: "Descansa en paz, querida Gemma, y gracias por tu talento y tu pasión. Un beso muy fuerte a @cayetanagc y a toda la familia. Se nos va una actriz inmensa, historia del teatro, el cine y la televisión. Las supernenas, allá arriba, cabalgan juntas de nuevo".

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Por su parte, Laura Caballero optaba por una fotografía de Gemma Cuervo en la que aparece acompañada de Valentín, el perro que le acompañaba en la comedia española a todos lados.

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"Querida Gemma: Ahora sí que nos quedamos huérfanos. Has sido la cara de nuestras 'supernenas', el alma de Desengaño 21 y el vínculo con una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Tu marcha deja un vacío muy extraño, pero te damos las gracias por cada momento que nos regalaste. Nos quedamos disfrutando muy cerquita de @cayetanagc. Diles a Emma y a Mariví que el mundo sigue rendido a vuestros pies. Vuestra huella es eterna", apunta una emocionada Laura Caballero.

La impecable trayectoria de Gemma Cuervo

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero, que la acercaron a nuevas generaciones y reforzaron su condición de rostro imprescindible de la ficción española.

Su trayectoria artística fue reconocida desde el principio: Premio Nacional de Televisión a la mejor actriz (1965), Premio Ondas a la mejor actriz de televisión (1967), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor actriz (1968), Premio Nacional de Teatro a la mejor compañía (1971-1972), Premio el Espectador y la Crítica a la mejor actriz (1977), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor compañía (1972-1973), Premio de la Asociación Independiente de Teatro de Alicante a la mejor actriz (1987) y Premio de Reus a la mejor actriz (1992).

En 2014 fue elegida Hija Adoptiva de Estepona, donde ha veraneado, y en 2018 recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en un acto en el que afirmó: "He trabajado como una leona por la cultura y por dar visibilidad a las mujeres". Ese año le entregaron también el Premio Actúa de la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE). En 2019 obtuvo la Medalla Europea al mérito en el trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y en 2020 el Premio a toda una vida dedicada al teatro en honor en el V Festival de Teatro Universitario.

Ganó el Max de Honor 2021, el galardón que distingue la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas. Se lo entregó su hija Cayetana. En noviembre de 2024 los reyes le entregaron la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023. También recibió ese año el premio honorífico de la Unión de Actores, el Sant Jordi de Cine, el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid y el premio Amigos de los Mayores.

En los últimos años, había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su enorme profesionalidad en los rodajes.