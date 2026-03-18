El tenor italiano celebra tres décadas de carrera con una película-concierto que se estrena en un centenar de cines españoles los días 19 y 22 de marzo

Bocelli cuenta con el férreo apoyo de sus tres hijos, Amos, Matteo y Virginia, y de su esposa, Veronica Berti

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Andrea Bocelli vuelve a situarse en el centro mediático este mes de marzo ante el estreno en cines de la película que celebra sus 30 años de carrera, un proyecto que repasa su trayectoria musical y también su faceta más personal.

Casi un centenar de cines de 60 localidades españolas proyectarán los próximos 19 y 22 de marzo este film tipo concierto dirigido por el premiado director Sam Wrench, conocido por 'Taylor Swift: The Eras Tour'.

'Andrea Bocelli 30: The Celebration' recoge los mejores momentos de tres conciertos históricos celebrados en Italia con los que el popular tenor italiano celebró tres décadas de carrera. Ahora, esta grabación llega a casi un centenar de cines seleccionados en España.

A sus 67 años, y coincidiendo con este aniversario, muchos se preguntan cómo es la vida de Bocelli más allá de la música y los escenarios, especialmente cómo es su discreta vida familiar.

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La vida privada de Andrea Bocelli

Bocelli nació en Lajatico, un pequeño pueblo de la Toscana italiana, con una enfermedad, en concreto un glaucoma congénito, que le dejó parcialmente ciego. Comenzó a estudiar flauta y saxofón a los seis años, y a los 12 años, a causa de un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, la ceguera se hizo total. Pero nunca permitió que ello le impidiera perseguir su sueño.

Aunque escogió la abogacía como profesión, siempre supo que su futuro estaría en el mundo de la música. Entre sus canciones más famosas destacan 'Con Te Partirò', 'Time to Say Goodbye', 'Vivo por Ella', 'Bésame Mucho', 'Caruso', 'Vivere', 'Nessun Dorma' o 'Cuando Me Enamoro', entre otras.

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En el plano sentimental, el cantante ha tenido dos grandes relaciones en su vida. Su primer matrimonio fue con Enrica Cenzatti, a quien conoció cuando aún estaba empezando su carrera cantando en bares. Se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos: Amos y Matteo Bocelli. La pareja se separó en 2002.

Tras su divorcio, Bocelli encontró de nuevo el amor con Veronica Berti, su esposa y una de las figuras más importantes de su vida. Se conocieron a principios de los años 2000 y se casaron en 2014, después de más de una década de relación. Fruto de este matrimonio nació su hija Virginia Bocelli en 2012.

Berti no solo es su esposa, también trabaja como su mánager y vicepresidenta de la Fundación Andrea Bocelli, la organización benéfica del tenor dedicada a proyectos educativos y humanitarios.

La familia es precisamente uno de los aspectos más importantes en la vida actual del artista. Su hijo Matteo, en particular, ha seguido sus pasos en la música y ha cantado con él en diferentes ocasiones. Por su parte, Virginia, la pequeña de la familia, también ha participado en actuaciones junto a su padre, mostrando que el talento musical parece ser una herencia familiar.

En cuanto a su estilo de vida actual, Bocelli divide su tiempo entre Italia y Estados Unidos disfrutando de otras de sus grandes pasiones: el vino y los caballos.

Además de su residencia principal en la Toscana, también ha pasado temporadas en Miami junto a su familia, donde disfruta de una vida relativamente tranquila lejos de las giras.