Claudia Barraso 19 MAR 2026 - 20:18h.

El actor Chuck Norris, de 86 años, ha tenido que ser ingresado de emergencia en un hospital de Hawái

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Chuck Norris tuvo que ser ingresado en un hospital de la isla de Kauai, en Hawái, tras sufrir una emergencia médica a los 86 años. Aunque no han trascendido los motivos de salud por los que tuvo que ser evacuado de emergencia al hospital, algunas fuentes han confirmado que se encuentra en buen estado de ánimo.

La noticia de su ingreso pilló por sorpresa a todos, de hecho, las causas aún no han trascendido, pero confirmar que, a pesar de que aparentaba ser grave, el actor se encuentra en buen estado de ánimo, confirma ‘TZM’. El motivo por el que ha confirmado no ha sido confirmado oficialmente, pero sí su ingreso. Chuck Norris se encontraba en la isla entrenando. El actor siempre se ha encontrado en buen estado físico, a pesar de tener 86 años, ha seguido entrenando y con mucha actividad.

Un amigo del actor confesó para el mismo medio que pudo llamarle por teléfono para saber cómo estaba y afirma que se lo encontró bien, con muy buen estado de ánimo y haciendo bromas durante la llamada. De hecho, el 10 de marzo fue su cumpleaños y compartió un vídeo en redes sociales de uno de sus entrenamientos de boxeo y un post que decía: “Yo no cumplo años, subo de nivel”.

La publicación del actor en su cumpleaños

“Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí”. Hace 10 días que el actor confirmaba que se encontraba en muy buen estado de salud y agradecía a sus fans el apoyo que le seguían dando.

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Sin embargo, de su ingreso no ha publicado nada en su perfil de Instagram, a pesar de que el actor mantiene muy informados a sus fans a través de redes sociales. Suele publicar cada uno de sus viajes, de sus entrenamientos y cosas del día a día que dejaban ver a un Chuck Norris de lo más activo y en forma.