El alcalde de Manises, Javier Mansilla, hospitalizado tras sufrir un infarto

Javier Mansilla se encuentra desde ayer viernes hospitalizado tras sufrir un infarto cardíaco

La secretaria general del PSPV-PSOE ha trasladado su fuerza y cariño así como una pronta y tranquila recuperación

Compartir







El alcalde de Manises (Valencia), Javier Mansilla (PSOE), se encuentra desde ayer viernes hospitalizado tras sufrir un infarto cardíaco, según ha adelantado el diario 'Levante-EMV' y han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha deseado una "pronta recuperación" al primer edil de la localidad de Manises.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', Llorca ha añadido: "En estos momentos, lo más importante es la salud. Le traslado mis mejores deseos para una recuperación rápida y completa".

"Vuelve pronto, compañero, que te necesitamos y te queremos fuerte", asegura Diana Morant

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha trasladado su "fuerza y cariño", así como una "pronta y tranquila recuperación" a Javier Mansilla. "Vuelve pronto, compañero, que te necesitamos y te queremos fuerte. Un abrazo enorme y toda la energía", ha escrito también en 'X'.

PUEDE INTERESARTE Suspenden trenes en el Mediterráneo y limitan la velocidad a 80 km/h en carreteras de Castellón por vientos huracanados

El Ayuntamiento de Manises, en un comunicado, ha informado de que el primer edil se encuentra ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece "consciente y estable", recibiendo la atención médica necesaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento pide "responsabilidad y prudencia"

La evolución es favorable dentro de la gravedad del cuadro, y continuará bajo observación médica durante las próximas horas, han señalado desde el consistorio. Durante este periodo, las funciones ejecutivas serán asumidas conforme a la normativa vigente por el primer teniente de alcalde, Jesús Borràs, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento de los servicios municipales.

El Ayuntamiento pide "responsabilidad y prudencia", y ruega que no se difundan informaciones no confirmadas ni rumores, así como el máximo respecto a la intimidad del alcalde y de su familia en estos momentos.