Celia Molina 25 FEB 2026 - 16:26h.

A finales del año pasado, la influencer Nury Calvo, que sufrió mucho 'hate' en las redes sociales por tomar la decisión de volver a España desde Estados Unidos para tratar aquí su cáncer de mama, anunció que debía someterse a una doble mastectomía bilateral. Esta operación, mediante la que le han quitado sus dos pechos, en su caso, debía hacerse en dos fases pues, al llevar ya Nuria dos prótesis, primero debían quitarle las mamas y preparar su organismo hasta que esté preparado para recibir unos nuevos implantes.

A través de unos expansores, que ya le han colocado, los senos de la influencer se irán "llenando" y, dentro de unos cuantos meses, deberá someterse a una segunda intervención. "Ya pasó lo peor, que ha sido la operación y ya me he visto, que también ha sido lo peor. Ha sido bastante impactante. Dentro de tres meses tendré que volver a someterme a otra operación, aunque no me apetece nada, la verdad", ha dicho en el primer vídeo que ha publicado tras pasar por el quirófano.

"Ahora mismo estoy totalmente plana"

"Me está costando pensar que es una recuperación lenta, que va para largo. Ahora mismo estoy totalmente plana y tengo los expansores colocados, que irán llenando para generar el hueco de mis pechos de nuevo. También tengo los drenajes a los lados y la verdad es que es doloroso e incómodo", añade en la grabación que ha hecho desde la cama del hospital.

Por último, ha dado las gracias por todos los mensajes de apoyo que ha recibido, tanto privados como públicos: "Gracias por dedicar un minutito para escribirme", ha concluido. Entre los múltiples comentarios que ha generado su último vídeo, destacan los de otras conocidas influencers como Lucía Pombo, que ha valorado lo "arropada que está" por su familia, Raquel Rodríguez, La Ordenatriz, Noemí Navarro, que visibiliza en redes su autismo y el de su hijo y Cristina Inés, la creadora de contenido que, recientemente, anunció que volvía a tener a cáncer. "Te abrazo fuerte", le ha dicho ésta última.

Atrás quedaron las numerosas críticas que sufrió esta influencer, cuya andadura en las redes sociales comenzó mostrando las peculiaridades de su vecindario en Estados Unidos, cuando anunció que regresaba a España para tratar su cáncer de mama. Aunque Nuria comenzó a tratarse allí - donde, como sabemos, no hay Seguridad Social y los tratamientos son increíblemente costosos -, tras hablarlo con su marido y sus hijos, la familia entera decidió volver a su país de origen. Muchos haters la criticaron por aprovecharse de un sistema por el que no había cotizado en los últimos años pero, humanamente, ella no vio una forma mejor de salvar su vida.

Y en ello está. Tras la doble mastectomía bilateral a la que se ha sometido y su lenta recuperación, volverá a pasar por el quirófano para ponerse unos nuevos implantes con los que recuperar su figura habitual. Hasta entonces, estará en casa rodeada del cariño de su marido, Sebastián, y de sus dos hijos, que le han mostrado siempre apoyo incondicional.