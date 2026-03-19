La socialité ha decidido pronunciarse para dar su versión de los hechos y defender a su marido tras el revuelo mediático

El día que Tamara Falcó estuvo a punto de convertirse en monja: "No sentía que era mi sitio"

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La polémica generada por las declaraciones de Íñigo Onieva sobre su exclusivo club privado en Madrid y la comunidad latinoamericana ha ocupado titulares durante días. Ahora, por primera vez, su mujer, Tamara Falcó, ha decidido pronunciarse públicamente para dar su versión de los hechos y defender a su marido tras el revuelo mediático.

Todo comenzó tras una entrevista concedida por Onieva con motivo del lanzamiento de su club privado Vega Members Club, un exclusivo espacio en la Milla de Oro madrileña impulsado junto a socios como el futbolista Cristiano Ronaldo.

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La polémica

El problema surgió cuando un titular recogió una frase en la que el empresario afirmaba que no quería que el club "se convirtiera en el club de los latinoamericanos", algo que provocó todo tipo de críticas en redes sociales.

Onieva expresó poco después que sus palabras se habían sacado de contexto y que su intención era hablar del equilibrio entre perfiles y nacionalidades dentro del club, no excluir a ningún colectivo.

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Durante estos días, Falcó ha guardado silencio, pero este pasado miércoles, 18 de marzo, ha decidido hablar por primera vez sobre la controversia.

Las palabras de Tamara Falcó

"Al final, cuando pones tanto esfuerzo en un proyecto que ha sido de un año largo, y de repente ves un titular así, pues te hace daño, ¿no?", ha destacado, asverando que "se entendió que no era lo que estaba intentando decir". "Yo vi el corte completo y la verdad es que da un poquito de pena, pero al final son cosas que pasan", ha añadido.

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Aun así, Falcó también ha reconocido que entiende que la frase generara malestar: "Hombre, es que en sí, o sea, era muy desafortunado, y sobre todo por la gente que se ha podido sentir aludida, porque era la última intención de Iñigo", ha aclarado.

En su defensa, ha recordado los vínculos personales y familiares de su marido con Latinoamérica: "Tiene muchísimos amigos latinoamericanos, y su propia abuela es argentina. Estaría tirando piedras sobre su propio tejado", ha zanjado.

Estas declaraciones suponen la primera intervención pública de Tamara Falcó sobre este asunto, siguiendo una línea habitual en la pareja: mantener discreción ante las polémicas, pero intervenir cuando consideran que la situación lo requiere.

El club privado de Íñigo Onieva

El club Vega Members Club representa uno de los proyectos más ambiciosos del empresario, con meses de preparación y una fuerte inversión.

La inauguración, celebrada a principios de este mes de marzo, reunió a numerosas personalidades de la alta sociedad española y al entorno cercano de la pareja, mostrando el apoyo social con el que cuenta el proyecto pese a la controversia. Cristiano Ronaldo fue uno de los rostros más llamativos en el gran día.