El actor ha permanecido casi tres años distanciado de su trabajo debido al caso judicial de su hijo, que permanece en una prisión tailandesa

Las primeras palabras de Rodolfo Sancho sobre las acusaciones de su exmujer, Silvia Bronchalo, y la situación de su hijo, Daniel Sancho

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Tras vivir uno de los periodos más difíciles de su vida personal, Rodolfo Sancho ha decidido volver a centrarse en su carrera como actor y retomar su actividad profesional.

El intérprete español, conocido por series como 'El Ministerio del Tiempo' o 'Mar de plástico', regresa al trabajo con nuevos proyectos, intentando así recuperar la normalidad tras el impacto mediático y emocional del caso judicial de su hijo, Daniel Sancho, fruto de su anterior matrimonio con Silvia Bronchalo.

Desde el año pasado, Sancho ha ido retomado el ritmo de los rodajes y las promociones que había dejado atrás desde la detención de su hijo en agosto de 2023. Ahora, su vuelta confirma que está listo para retomar su carrera en el mundo del entretenimiento pese a las circunstancias personales que todavía atraviesa.

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Su regreso profesional

Uno de los proyectos cinematográficos de esta etapa es la película 'Un paseo por el Borne', rodada en Mallorca y dirigida por el cineasta Nick Igea. La película ha supuesto también su regreso a la exposición pública tras meses centrado casi exclusivamente en los asuntos judiciales de su hijo.

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El film, rodado en Palma de Mallorca, cuenta la historia de Martín, un director de cine frustrado que regresa a su ciudad natal tras no lograr triunfar en Madrid y que, por necesidad económica, termina impartiendo un curso de cine que acabará devolviéndole la ilusión por su profesión.

La cinta ya ha cosechado numerosos premios, incluyendo tres galardones en los prestigiosos Hollywood Gold Awards. El año pasado se proclamó como Mejor Película, certamen en el que también recibió los reconocimientos a Mejor Dirección para Igea y Mejor Actor para Sancho.

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No es el único galardón que ha recibido el actor debido a su papel en la obra. También se ha hecho con el premio a Mejor Actor en el Kraken International Film Festival de Milán.

Además, ha vuelto a ponerse al frente de la segunda temporada de 'Entre tierras'. El propio actor ha reconocido que recibió ofertas para volver antes al trabajo, pero consideró que no era el momento adecuado debido a su difícil situación familiar.

Y por si fuera poco, el pasado mes de enero empezó a rodar en Canarias un nuevo 'thriller' junto a Toni Acosta, titulado 'Trazos ocultos'.

Marcado por el caso Daniel Sancho

Sin embargo, la expectación por su regreso profesional no puede entenderse sin el caso Daniel Sancho, que desde agosto de 2023 ha condicionado por completo su vida.

Su primogénito fue detenido en Tailandia tras el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un crimen que dio la vuelta al mundo. Tras el juicio celebrado en 2024, Daniel fue condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, descartándose finalmente la pena de muerte.

Ahora cumple condena en la prisión de Surat Thani, considerada una de las cárceles más duras del sistema penitenciario tailandés. Allí intenta adaptarse a la rutina penitenciaria mientras su equipo legal mantiene abierta la vía de la apelación para intentar modificar la condena o conseguir una revisión del caso.

A esta situación se suma la posición de Rodolfo: en más de un año y medio no ha visitado ni una sola vez a su hijo en la cárcel. Fue el propio actor quien, en medio de los rumores y las críticas, quiso zanjar la polémica, desvelando en el programa 'Fiesta' el motivo de su ausencia.

"El único motivo por el que no voy a Tailandia es que he rodado una serie y he empezado el rodaje de otra", apostillaba sobre su distanciamiento. Por ahora, se desconoce si irá a visitarle y, de ser así, cuándo lo hará. O si de lo contrario, continuará estando alejado de su hijo para no empañar más su trayectoria profesional.

La batalla judicial con su exmujer, Silvia Bronchalo

A esto se suma otro frente personal: el conflicto judicial con su exmujer y madre de su hijo, Silvia Bronchalo.

El actor deberá declarar el próximo 16 de abril tras la denuncia presentada por Bronchalo por unos mensajes enviados en 2024 relacionado con el proceso judicial del hijo que comparten, en los que el actor presuntamente calificaba a su exesposa de "bipolar", considerados por la justicia como posibles vejaciones.

También la habría llamado "incapaz" y "pirada" a su expareja, entre otras cosas, incluyendo referencias a supuestos problemas de salud mental.

Ambos mantienen una relación prácticamente rota desde que comenzaron las discrepancias sobre cómo gestionar la defensa de su hijo y la exposición pública del caso.