El actor se ha dejado ver en el aeropuerto de Málaga y ha pronunciado sus primeras palabras tras la aparición de la empresaria en '¡De viernes!'

Rodolfo Sancho desvela el motivo por el que lleva un año y medio sin visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de Tailandia

La sonada entrevista de Silvia Bronchalo en el programa '¡De viernes!' ha vuelto a situar el foco mediático sobre la familia de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en 2023.

Las palabras de la empresaria no pasaron desapercibido: se sinceró sobre la difícil situación que atraviesa tras la detención de su hijo, sobre su exmatrimonio con Rodolfo Sancho -cabe recordar que en febrero de 2024 le denunció por insultos y vejaciones- y sobre su vida actual.

No ha sido hasta ahora, casi un mes después de su aparición en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, cuando el actor ha reaccionado por primera vez a las declaraciones de su exmujer.

"No me interesa nada, la verdad, me da completamente igual", ha manifestado ante las cámaras de Europa Press a su llegada al aeropuerto de Málaga.

Una postura que ha dejado claro su deseo de mantenerse al margen, evitando pronunciarse sobre cuestiones personales o familiares en los medios, y que refleja la distancia pública que quiere guardar respecto a su exmujer, en un momento especialmente delicado para toda la familia.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre Daniel y su vida en la cárcel tailandesa, donde cumple cadena perpetua por el asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver del cirujano.

Las palabras de Silvia Bronchalo

Quién sí habló sobre la situación de Daniel fue su madre. "Está adaptado. No tiene problemas con ningún preso, tiene amigos dentro y muy poco que hacer. Las prisiones ahí no son como en España, no tienen ningún tipo de actividad. Las cárceles en Tailandia están hechas para que no quieras volver a delinquir".

Y añadía en '¡De viernes!': "Se levantan, rezan, cantan el himno, desayunan y luego tienen momentos de esparcimiento para leer o hacer deporte. A las cinco y media vuelven a rezar y después van a la celda. Está en una celda con trece personas. Duerme en el suelo con mantas o colchonetas".

Bronchalo también confesó en el espacio de Telecinco que su relación con Sancho habría estado marcada por desacuerdos durante los últimos años, especialmente en la manera de afrontar el caso judicial de su hijo.

Además, ambos habrían permanecido sin contacto durante años tras su separación. "Ya no teníamos nada que ver. Esos 13 años son una etapa en la que las personas cambian. No te gustan las mismas cosas que te gustaban con 20. Al final sientes que no es la persona de tu vida", manifestó.

También aseguró que la fama "se le subió un poco a la cabeza" y que, entre ellos, surgieron muchas diferencias en la crianza de su hijo: "No tenemos la misma visión de la vida y responsabilidades. Quizás yo era más severa, menos permisiva".

Sobre su divorcio, apuntaló: "Fui yo la que tomé la decisión", revelando que "no fue fácil" y que "hubieron muchas discrepancias durante el juicio".

Silvia y Rodolfo se conocieron en 1993 y tuvieron una relación durante más de una década. Con apenas 21 años, Bronchalo se quedó embarazada de Daniel y, años más tarde, la pareja pasó por el altar, pero tras 13 años juntos, decidieron separarse.