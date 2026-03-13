Rodolfo Sancho será juzgado el 16 de abril por llamar "bipolar" a su exmujer, Silvia Bronchalo: los detalles

Entre las pruebas presentadas figuran conversaciones en las que el actor habría utilizado términos despectivos hacia su expareja y madre de su hijo, Daniel Sancho

Las primeras palabras de Rodolfo Sancho sobre las acusaciones de su exmujer, Silvia Bronchalo, y la situación de su hijo, Daniel Sancho

Rodolfo Sancho vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por su situación judicial tras la denuncia interpuesta por su expareja y madre de su hijo Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, hace ya dos años. El actor tendrá que afrontar un proceso judicial relacionado con unos mensajes que presuntamente envió a Bronchalo y que han sido considerados por la justicia como posibles vejaciones.

Sancho será juzgado el próximo 16 de abril en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas, en Madrid, según Prensa Ibérica, por los mensajes que presuntamente envió a su expareja el 5 de febrero de 2024, dos meses antes de que el hijo de ambos, Daniel Sancho, ahora en una prisión de Tailandia, fuera juzgado por el crimen del cirujano Edwin Arrieta.

Tal y como recoge el medio, citando la denuncia, el intérprete habría llamado "bipolar", "incapaz" y "pirada" a su expareja, entre otras cosas, incluyendo referencias a supuestos problemas de salud mental.

La causa fue archivada al no apreciarse indicios suficientes de delito. Sin embargo, tras un recurso presentado por Bronchalo, la Audiencia Provincial decidió reabrir el caso al considerar que algunos de los mensajes podrían constituir un delito leve de maltrato o vejaciones en el ámbito familiar.

Entre las pruebas presentadas figuran conversaciones en las que el actor habría utilizado términos despectivos hacia Bronchalo. Estos mensajes forman parte del material que ahora será analizado durante el procedimiento judicial para determinar si realmente constituyen un delito.

Cabe recordar que en España, el delito leve de vejaciones injustas, generalmente en el ámbito familiar o de parejam se castiga con penas como arresto domiciliario de 5 a 30 días, trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multas de 1 a 4 meses.

Marcado por el caso de Daniel Sancho

Este proceso judicial llega en medio de la complicada situación que atraviesa la familia por el caso de su hijo, Daniel Sancho, condenado en 2024 a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Arrieta.

La situación del joven ha provocado que la relación entre sus padres, divorciados desde hace años, sea más tensa. Las diferencias sobre la gestión del caso y la defensa legal de su hijo habrían contribuido a aumentar el enfrentamiento entre ambos.

En su entrevista en '¡De viernes!', Bronchalo manifestó que la fama "se le subió un poco a la cabeza" y que, entre ellos, surgieron muchas diferencias en la crianza de su hijo: "No tenemos la misma visión de la vida y responsabilidades. Quizás yo era más severa, menos permisiva". Ambos se conocieron en 1993 y tuvieron una relación durante más de una década.