"Oí unos gritos... El hombre parecía abalanzarse sobre la mujer", ha relatado ante las cámaras de Informativos Telecinco

El emotivo homenaje de los vecinos de Esplugues a la mujer asesinada: se descarta que fuese un caso de violencia de género

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BarcelonaEsplugues de Llobregat permanece de luto después de que un hombre, que ya había amenazado un día antes a los transeúntes y que iba armado con un cuchillo, matara el sábado a una joven e intentara agredir también a otro vecino, quien ha narrado a Informativos Telecinco cómo se produjeron los hechos y cómo llegó a enfrentarlo ante la situación que estaban viviendo.

“Oí unos gritos. Subí estas pequeñas escaleras hasta arriba de donde venían los gritos, giré la cabeza hacia la izquierda y vi… El hombre parecía abalanzarse sobre la mujer. Le llamé enseguida la atención. Entonces, en el momento en que se dio la vuelta y se acercó, intentó una vez apuñalarme arriba de las escaleras. No lo consiguió. Intenté yo pegarle en ese momento. A él no le gustó y se bajó”, cuenta José Luis, el vecino al que el agresor también intentó matar, en declaraciones ante nuestras cámaras.

Del apuñalamiento mortal a la confrontación de un vecino contra el agresor de Esplugues de Llobregat

Después de esa acción, explica que el agresor “cogió unos ladrillos” y siguió entonces amenazando, llegando a lanzarlos.

“Cuidado, que te va a tirar una piedra”, le señaló entonces José Luis a su mujer, quien también estaba en la zona y a la que pidió que se metiese en el coche para cubrirse. De hecho, él mismo resultó herido: “Me hizo un poco de daño en el brazo, unos hematomas y unos cortes… pero las piedras volaban y podía dar (a alguien) en la cabeza. Entonces volví a bajar del coche y ya me enfrenté a él”, relata José Luis.

“Me intentó apuñalar tres o cuatro veces”, cuenta, señalando que, “por suerte”, no le alcanzó, como si hizo con la joven a la que asesinó.

En esos momentos de tensión, “los vecinos empezaron a gritar desde los balcones, '¡Policía, policía’", tras lo cual, finalmente, el agresor “dio media vuelta ya se fue”.

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El hombre que mató a la joven en Esplugues y al que se enfrentó José Luis, detenido horas después

“Por suerte, no lo hirió más. Sí que le hirió en el brazo izquierdo, pero pudo ayudar a que no atacase a más gente, porque salió corriendo el agresor y se escapó hacia la diagonal”, cuenta otro testigo ante las cámaras de Informativos Telecinco, refiriéndose a la acción de José Luis.

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Horas después, el agresor fue detenido. Por el momento, poco se sabe de él: de origen marroquí, se le había visto merodear por el barrio: “Era un tipo que había estado por aquí y seguramente había estado controlando la zona”, cuenta el citado testigo.

A la espera de que pase a disposición judicial, la Policía investiga sus motivaciones. El Ayuntamiento ha declarado dos días de luto oficial.