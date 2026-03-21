'El precio de...' abordará en su próxima entrega los problemas financieros de Isabel Pantoja con impactantes testimonios: ¡no te lo pierdas!

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Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento económico. Hace unos meses salía a la luz la noticia de la deuda de 2,2 millones que la cantante habría acumulado por el impago de la hipoteca de su finca Cantora, que ha sido embargada y subastada. La Agencia Tributaria ha reclamado está cuantiosa cantidad de dinero por vía penal, lo cual podría resultar en una pena de prisión de hasta cinco años. ¿Cuál es verdaderamente la situación financiera de Isabel? ¡Descúbrelo próximamente en 'El precio de... Cantora', en Telecinco!

Muy pronto en el programa presentado por Santi Acosta, varias personas que una vez pertenecieron al entorno más cercano de Isabel Pantoja compartirán sus impactantes testimonios. Entre ellos, su exrepresentante Begoña Gutiérrez, que asegura que Kiko Rivera "ha hecho una maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera".

También, conoceremos cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel Pantoja y, además, uno de sus exempleados, Carlos Corbacho, dará una impactante declaración, confesando, entre otras cosas, lo siguiente: "Me pedían que llevará dinero en efectivo en una mochila a Gibraltar. 10 - 15 millones de euros". ¡No te lo pierdas!