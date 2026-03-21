Bad Gyal entró en el Palau Sant Jordi sorprendiendo con unos pantalones capri con rotos

La esperada vuelta de Bad Gyal con su disco 'Más Cara': su apuesta por la "mujer fuerte", su esperada gira y su evolución como Alba Farelo

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BarcelonaBad Gyal ha inaugurado su gira Más Cara Tour en el Palau Sant Jordi en Barcelona. La cantante ha celebrado el primero de los tres conciertos que se harán durante este fin de semana antes de marcharse a otras ciudades como Madrid, Sevilla o Bilbao. Con el rosa y las transparencias como bandera, la artista no ha defraudado con sus outfits.

La artista ha deslumbrado en el escenario con un 'look' dosmilero, fiel a su estilo 'Flow 2000' con el que nos ha dejado claro que es el estilo que la define. Durante el show, conquistó a sus fans con su vestimenta rosa y con sus prendas transparentes con las que sacó su lado más sexy.

Tacones de infarto, chaqueta de pelo y un maxi bolso de Chanel: el estilo de Bad Gyal

Bad Gyal entró en el Palau Sant Jordi sorprendiendo con unos pantalones capri con rotos, que combinaba con una chaqueta de pelo, unos zapatos negros con tacón de infarto y un maxi bolso plateado de Chanel. Un outfit que complementó con unas gafas de sol, dando ese toque de diva que tanto le gusta a la artista.

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Para sus canciones más icónicas, la cantante apostó por vestirse como una Bratz con un rosa intenso. La cantante conquistó a sus fans con su conjunto de lencería con encaje, que decoraba con unos mitones y un abrigo de pelo a tono. La artista lo combinó con con unas botas altas de red de color blanco, que aportaban frescura, y con un tocado negro semitransparente sobre los ojos, a modo de gafas de sol.

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La catalana lanzó a principios de marzo 'Más Cara', su segundo álbum de estudio, en el que se incluyen 'Da Me', 'Choque' y 'Te Daré', entre otros temas, que se suman a algunos de sus éxitos clásicos como 'Fiebre', 'Internationally', 'Blin Blin' o 'Zorra'. Después de su actuación en el Palau Sant Jordi, 'El Pussy k Mana' llevará su sonido caribeño a Madrid, València, Sevilla, Bilbao y A Coruña.