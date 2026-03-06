Harry Styles ha publicado ‘Kiss All The Time (Disco, Occasionally)’, el cuarto álbum de estudio del artista británico

Harry Styles confiesa el impacto que supuso en su vida la muerte de Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo"

Harry Styles ha vuelto a la música. El artista británico lo ha hecho con su cuarto álbum de estudio. Con un nuevo sonido influenciado por la música electrónica, Harry Styles presentaba 'Aperture', el single de su nuevo álbum. Un giro a su pop mainstream que demuestra la versatilidad del británico tras más de dos años alejado de los focos.

‘Kiss All The Time (Disco, Occasionally)’, el cuarto álbum de estudio de Harry Styles, ha llegado este viernes 6 de marzo tras varios años retirado de la escena. Los fans del exintegrante de One Direction ya pueden escuchar el nuevo y esperado disco del intérprete. ‘Aperture’ fue escogido como single de presentación, una propuesta de tintes electrónicos que parecían avanzar un cambio de rumbo del estilo del artista británico y que no fue muy bien recibida entre el público.

Harry Styles regresa a los escenarios tras años de parón

Tras su regreso al mundo de la música, el artista británico Harry Styles prepara su vuelta a los escenarios. Además de lanzar su nuevo disco de estudio, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, también dará un concierto en Mánchester con una particularidad: no se podrá filmar y solo se emitirá en Netflix dos días después.

La plataforma de contenido bajo demanda anunció este viernes el lanzamiento del especial ‘Harry Styles: Una noche en Mánchester’, en el que se podrá ver el show íntegro que el exintegrante de la boyband One Direction brindará en el estadio Co-Op Live de la ciudad del noroeste inglés a partir del 8 de marzo a las 19.00 GMT.

Simultáneamente al anuncio, la tiquetera Ticketmaster envió esta tarde un mensaje a todos los asistentes al evento de este viernes -cuyas entradas salieron a la venta a un precio de 20 libras (22,93 euros) y fueron asignadas de manera aleatoria entre los millones de seguidores del artista que se apuntaron a la rifa-, advirtiendo que no se permitirá usar ningún dispositivo de grabación en el concierto.

El concierto de Harry Styles en Manchester: prohibidas las cámaras

"El uso de cámaras, gafas y relojes inteligentes o dispositivos de grabación similares no estarán permitidos en el recinto", indica el mensaje.

Durante el evento, el público deberá depositar su teléfono móvil en una bolsa especial que cada persona deberá llevar consigo antes de entrar y podrá seguir utilizando el dispositivo "de manera normal, incluyendo todas las funciones de comunicación, pero sin la cámara", especificó Ticketmaster.

Cámaras desechables para los asistentes al concierto

Por el contrario, a cada asistente se le dará una cámara desechable para que "pueda seguir capturando sus momentos especiales y compartirlos después del espectáculo", dice el mensaje, que invita a los seguidores a sumergirse de lleno en esta experiencia analógica dentro de un mundo cada vez más digital.

Otros artistas como Madonna, Bob Dylan o Alicia Keys también han prohibido anteriormente los teléfonos en sus conciertos o han empleado fundas de "bloqueo" selladas para alentar al público a disfrutar del espectáculo y no a verlo a través de la pantalla de su móvil.