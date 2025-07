Claudia Barraso 01 JUL 2025 - 18:30h.

Bad Gyal ha hecho viral en redes sociales su rutina de abdomen para conseguir hacer el baile de su videoclip 'Da Me'

Bad Gyal sorprende con un 'cambio de look': la cantante aparece en París con un nuevo peinado

Bad Gyal ha creado un nuevo ‘trend’ de TikTok que combina su sensual baile del videoclip ‘Da Me’ con una serie de entrenamientos muy efectivos para tonificar muchas partes del cuerpo. Este reto se ha vuelto viral en redes sociales por el esfuerzo que supone realizar estos pasos ahora tan famosos.

Incluso, la cantante ha publicado en su cuenta cómo fue su preparación para realizar este baile. Mucha gente ya había notado su cambio físico, ahora mucho más tonificada. Para ello, ha tenido que realizar una preparación física enfocada especialmente en el abdomen y la parte superior del cuerpo.

Colgada en una barra y moviendo la cadera y las piernas únicamente aparece en la parte que se ha vuelto viral en TikTok. Aunque parece fácil, la fuerza de agarre es un punto clave en estos pasos y, aunque parezca sencillo, únicamente sujetar el peso de todo el cuerpo durante unos segundos puede suponer mucho cansancio si no hay un entrenamiento previo. Como explica en su vídeo, la catalana estuvo entrenando durante semanas. Un entrenamiento enfocado a ejercicios de fuerza y en especial, a fortalecer el abdomen.

“Como veis, he hecho ejercicios de fuerza, esto es algo que hago en mi rutina. Pero es verdad que un mes y medio antes del vídeo empezamos a insistir mucho en la parte abdominal y en tener habilidad estando colgada. Empecé a probar diferentes cositas que podía hacer, algunas las terminé usando en el vídeo y otras no”.

Un reto viral para hacer una rutina de abdominales

En el vídeo aparece entrenando en un gimnasio guiada por entrenadores personales que orientaban a la cantante en cada momento. De esos ejercicios surgieron estos pasos virales que todo el mundo está intentando hacer: “La verdad me gustó mucho probar estas cosas. Me encanta el trapecio y me encantaría seguir probando cosas nuevas. También practicamos mucho la flexibilidad para hacer lo que ya habéis visto en el vídeo”.

Un video que también ha sido muy comentado en redes sociales por ser el más provocativo que ha grabado la cantante hasta ahora. Con lencería y ropa ajustada haciendo movimientos muy sexys, así aparece la que es una de las artistas más influyentes en el panorama musical. Ha recibido críticas tanto buenas por el esfuerzo y el notable cambio físico, pero otras respuestas no han sido tan buenas ya que otros usuarios tachan el video de inapropiado.

El 'trend' viral de TikTok

Ahora, muchos usuarios han decidido imitar esta rutina de abdominales que tanto resultado ha dado a la cantante. Como si fuera un reto, algunos de sus fans se han grabado en el gimnasio o al aire libre intentando copiar a la perfección los movimientos, pero algunos ya han comprobado que es más difícil de lo que parece y que se necesita una coordinación entre fuerza y flexibilidad.