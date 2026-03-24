La demandante, Donna Motsinger, alegó que Bill Cosby la drogó y violó en 1972

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Un jurado en California ordenó este pasado lunes 23 de marzo al comediante Bill Cosby, pagar 19,25 millones de dólares a una víctima a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles.

El fallo se da en relación con la demanda entablada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, tras haberse conocido en un restaurante en el norte de California.

Bill Cosby no testificó en el juicio

En la declaración sobre el caso, la mujer aseguró que Cosby le ofreció una copa de vino mientras viajaban en una limusina y que, acto seguido, perdió el conocimiento de forma intermitente.

Por su parte, el comediante, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado. Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que incidió para que el jurado fallara a favor de la mujer.

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Primer famoso encarcelado en la era del ‘Me Too’

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby. “Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", según información citada por el periódico 'The New York Times'.

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El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas, además, el comediante, en el año 2018, ya ingresó en prisión por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del ‘Me Too’.

Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual.