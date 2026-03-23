Alan Ritchson, actor de 'Fast & Furious', señalado por golpear a su vecino frente a sus hijos: los detalles

El protagonista de la serie de acción 'Reacher' fue grabado mientras propinaba una serie de puñetazos a un vecino en Tennessee

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El actor Alan Ritchson, conocido por su papel protagonista en la serie de acción 'Reacher', se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalado por golpear a un vecino frente a sus hijos en Tennessee.

Tal y como ha publicado el portal especializado en 'celebrities', 'TMZ', el incidente se habría producido el pasado domingo, 22 de marzo, en un barrio residencial de Nashville, donde reside el actor. La disputa, que estaría siendo investigada por las autoridades, habría comenzado por un conflicto relacionado con el ruido y el uso de motos en la zona.

De acuerdo con el relato del presunto afectado, identificado como Ronnie Taylor, el problema venía de días antes, cuando Ritchson habría circulado por el vecindario con una motocicleta a gran velocidad y haciendo ruido con el motor, lo que habría provocado molestias entre algunos residentes.

El momento de la pelea: lo que muestra el vídeo

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Taylor aseguró que el pasado sábado ya habrían protagonizado un primer intercambio de gestos entre ambos tras quejarse por el ruido, una tensión que acabaría estallando definitivamente al día siguiente.

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Según el portal estadounidense, la situación escaló cuando el actor de 'Fast & Furious' volvió a circular por la zona, esta vez acompañado por dos menores, que el medio ha identificado como sus hijos -fruto de su matrimonio con Catherine Ritchson-, que iban en pequeñas motocicletas.

El vecino decidió entonces enfrentarse verbalmente al actor para pedirle que dejara de circular de esa manera por el vecindario. Acorde a su versión, la discusión se volvió física cuando Ritchson le habría golpeado en la cara y propinado varias patadas.

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Taylor declaró que el actor le habría golpeado "al menos cuatro veces" cuando ya estaba en el suelo, causándole hematomas.

Las imágenes difundidas por el diario muestran a ambos forcejeando en la calle mientras los menores permanecían cerca, presenciando el altercado.

El vecino también ha señalado que, tras la pelea, acudió a la policía para denunciar lo ocurrido.

La versión del entorno del actor

Sin embargo, el entorno de Ritchson ha ofrecido una versión diferente de los hechos. Según fuentes citadas también por 'TMZ', el actor no habría iniciado la agresión y habría actuado después de que el vecino lo empujara e incluso provocara su caída de la motocicleta.

Estas fuentes han declarado que Taylor habría salido a la calle de forma agresiva para detener al actor, provocando que se cayera y sufriera cortes y contusiones leves.

Tal y como han trasladado, el actor de 'Smallville' habría intentado marcharse para evitar el conflicto, pero el vecino lo habría vuelto a empujar, momento en el que se produjo la pelea que aparece en el vídeo.

Por ahora, ninguna de las dos versiones ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Fuentes policiales citadas por medios estadounidenses han informado que existe una investigación abierta para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han producido arrestos. Tampoco el actor ni sus representantes han hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido, manteniendo silencio mientras avanza la investigación.