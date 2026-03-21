En los vídeos se ve cómo los agentes le dan el alto la cantante, le hacen salir del coche y caminar en línea recta en Sag Harbor

Justin Timberlake se quejó del trato que recibió por parte de los agentes e intentó que los vídeos no saliesen a la luz

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Salen a la luz las imágenes de la detención de Justin Timberlake por conducir ebrio tras saltarse una señal de tráfico en Nueva York. Los hechos ocurrieron hace dos años pero los abogados del artista llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para difundir los vídeos editados.

En los vídeos se ve cómo los agentes le dan el alto la cantante, le hacen salir del coche y caminar en línea recta en Sag Harbor. Ahí ya se aprecia cómo el artista no puede mantener el equilibrio. "Estas son, como, pruebas difíciles" dice en ese momento.

Poco después, se lo llevan detenido a una comisaria. "¿Están arrestando a Justin Timberlake ahora mismo?", preguntó la amiga del cantante a la Policía. lo esposan y le leen sus derechos. “¿Me pueden hacer un favor porque les gustaba ‘Bye Bye Bye’ o ‘Sexyback’? ¡Háganme ese favor!”, dijo. Pero Timberlake, que reveló que tenía una enfermedad, acabó pasando la noche en una celda.

Intentó evitar que las imágenes saliesen a la luz por ser "una invasión de la privacidad"

Justin Timberlake, de 45 años, se quejó del trato que recibió por parte de los agentes e intentó que los vídeos no saliesen a la luz las imágenes de la cámara corporal y presentó una demanda contra e Departamento de Policía de Sag Harbor. En los documentos oficiales, el cantante solicitó a un juez de la Suprema Corte del Condado de Suffolk una orden para impedir la difusión pública de las imágenes de la parada de tráfico del 18 de junio de 2024, argumentando que “constituye una invasión injustificada de la privacidad personal”.

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Timberlake argumentó que aparece “en un estado de extrema vulnerabilidad durante un encuentro en la carretera con las autoridades”, según relatan en 'Us Magazine'.

La Policía lanzó un comunicado relatando los hechos

El Departamento de Policía de Sag Harbor posteriormente emitió un comunicado sobre el arresto de Timberlake. “El 18 de junio de 2024, a las 12:37 a. m., Justin R. Timberlake, de 43 años, de Tennessee, fue observado conduciendo un BMW modelo 2025 hacia el sur en Madison Street, sin detenerse ante una señal de alto debidamente situada y sin mantenerse en su carril. Un oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor Village le dio el alto y, tras investigar, se determinó que el Sr. Timberlake operaba su vehículo bajo los efectos del alcohol”.

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“El Sr. Timberlake fue arrestado, procesado y retenido durante la noche para su audiencia matutina. El Sr. Timberlake prestó declaración en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village el 18 de junio de 2024, a las 9:30 a. m., donde fue puesto en libertad bajo palabra”, explican.

Timberlake reconoció que "podría haber tomado otra decisión"

Timberlake, que estaba en plena gira 'Forget Tomorrow' temía que esto le arruinase el tour. Pero acabó abordando el tema en su comparecencia en el tribunal en septiembre de 2024: "Me encontré en una posición en la que podría haber tomado otra decisión. Pero he tenido tiempo para reflexionar sobre eso".

“Lo que quiero decir a todos los que me ven y me escuchan es: aunque solo hayan tomado una copa, no se pongan al volante. Hay muchas alternativas. Llamen a un amigo, tomen un Uber, hay muchas apps de transporte o pidan un taxi. Este es un error que yo cometí, pero espero que quienes estén viendo y escuchando ahora aprendan de mi error”, concluyó el cantante.