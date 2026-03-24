Inés Gutiérrez 24 MAR 2026 - 20:15h.

Este ha sido el primer desnudo de Carmen Maura en el cine porque nunca antes se lo habían propuesto

Carmen Maura, sobre la rutina física que le mantiene en forma a los 80: "Para mí ha sido un cambio enorme"

Compartir







Hace más de cincuenta años que Carmen Maura se dedica al mundo de la interpretación, por eso sorprende que todavía le lleguen propuestas completamente nuevas, que le propongan dar el paso y atreverse a hacer cosas que nunca antes había hecho. Es parte de la magia de su profesión y esto ha quedado claro con 'Calle Málaga'.

Esta película le ha ofrecido la oportunidad de hacer su primer desnudo y la actriz de 80 años no se lo ha pensado dos veces. "Lo de salir desnuda me da igual", reconocía durante una entrevista en el Festival de Málaga, aunque también reflexionaba sobre el momento en el que le ha llegado la propuesta y cómo hace unos años lo hubiera pensado más antes de aceptar (o no).

Ahora que ha cumplido 80 años, Maura se ha atrevido a mostrar su cuerpo sin pudores ni miedos, un paso valiente que otras actrices maduras también dieron antes que ella, reivindicando que la belleza no es una cuestión de edad.

Actrices que han mostrado su cuerpo desnudo en la madurez

El caso de Carmen Maura es excepcional por varios motivos, el primero de ellos es que se trate de su primer desnudo, otro es que haya llegado cuando la actriz ya tiene 80 años. Ella no le da demasiada importancia a esto: se lo propusieron y lo aceptó. Otras actrices también han optado por mostrar sus cuerpos en la madurez, algunas como parte de la historia que estaban contando en sus películas, otras para que la sesión de fotos resultara más impactante y todas ellas porque han querido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la película 'Good luck to you, Leo Grande' (2022), Emma Thompson quiso mostrar su cuerpo a los 63 años, sin filtros ni retoques. Para la actriz esto era importante para su personaje y para ella misma también, "A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos", explicó durante las entrevistas promocionales del film. "La edad que tengo lo convierte en un desafío porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos sin tratar en la pantalla. (...) Envejecer es algo natural, evitar que parezca que estás envejeciendo no es natural".

Para Sharon Stone no era la primera vez, pero sin duda fue una sesión de fotos muy divertida la que tuvo para Harper's Bazaar. En ella solo llevaba joyas y la hizo a los 57 años. "No intento ser la mujer más guapa del mundo", reveló durante la entrevista con la revista. "En cierto punto, empiezas a preguntarte: '¿Qué es realmente sexy?' No se trata solo de realzar tus pechos. Se trata de estar presente, divertirte y quererte lo suficiente como para querer a la persona que está contigo. Si creyera que ser sexy es intentar ser quien era cuando hice Instinto básico, entonces todos estaríamos teniendo un mal día hoy".

El reportaje para Interview Magazine no era la primera vez que Pamela Anderson posaba sin ropa, pero sí la primera que lo hacía a los 55 años. Tumbada boca abajo sobre un sofá y cubriendo algunas zonas con unas largas extensiones rubias, la actriz habló sobre su libro de memorias y los motivos para escribirlo.

Las redes sociales también han sido testigo y medio por el cual algunas actrices han dejado salir su lado más seductor. Halle Berry (59) es una de ellas, la actriz no duda en compartir algunas imágenes subidas de tono, haciendo frente a la censura de esta red social y presumiendo de figura.

"Me siento genial al cumplir 50 años, y esto se trata de expresar esa energía y optimismo que siento. Se trata más de la perspectiva femenina y simplemente de divertirse", dijo Gwyneth Paltrow al publicar las instantáneas con las que celebraba su medio siglo de vida, unas fotografías donde lo único que llevaba puesto era pintura dorada. La sugerente sesión de fotos le sirvió para mostrar lo bien que se sintió tras cumplir 50.

Cumplir 50 fue también clave para Marta Sánchez, que protagonizó una sesión de fotos para Yo Donna ligera de ropa. Ella lo hizo por una buena causa, concienciar sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención y la investigación.

Carmen Maura, envejecer y los temores que ya no tiene

Cumplir años a menudo llega acompañado de nuevos retos y, también, algunos miedos extra. Este no parece ser el caso de Carmen Maura, "Es genial lo de hacerte mayor; si lo aceptas está muy bien. Yo con 60 no lo noté mucho, y antes desde luego que nada, pero los 80 me han impresionado, en plan bien. Mi deseo de hacer lo que me dé la gana ha aumentado. O sea, nadie me manda y nadie me va a obligar a nada", explicaba en una entrevista en Sur.

"Ella quiere lo que quiere. No quiere enamorarse", dijo en El Mundo sobre su personaje de 'Calle Málaga'. "A los 80 hay que atreverse y sentirse libre, no para enamorarse, sino para echar un polvo". Ella parece compartir esta forma de ver la vida, aunque no completamente: "Yo no sé si sería capaz de enamorarme, lo que sí que tengo clarísimo es que nunca volvería a meter un hombre en casa, que es sagrada. Puedo meter más perros", contaba divertida a Sur.