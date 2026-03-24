Rocío Molina 24 MAR 2026 - 17:19h.

El finalista de 'Supervivientes 2022' se pronuncia sobre su boda con Náyades Lospitao, con la que sale desde hace dos años

Nacho de Borbón anuncia su nuevo proyecto fuera de la televisión: "Aquí me podéis encontrar"

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Nacho de Borbón ha hablado de sus planes de boda con su novia, Náyades Lospitao. El finalista de 'Supervivientes 2022' ha concedido una entrevista para la revista 'Lecturas' en donde ha contado cómo ha cambiado su vida tras su paso por Honduras y sus planes y proyectos más inmediatos.

El primo lejano de Felipe VI tiene muchas cosas que agradecer a la experiencia extrema que vivió hace dos años. Pero más todavía que la joven pacense y residente en Madrid, Náyades Lospitao, se cruzase en su vida. Desde entonces no se han separado y ambos triunfan creando contenido en TikTok y son habituales en los photocalls y estrenos de cines y series.

La pareja está muy feliz y no deja de hacer colaboraciones con las marcas. El amor y el trabajo les tiene unidos en todos los ámbitos y la joven es el mejor apoyo que ha encontrado el exconcursante de 'Supervivientes' en su vuelta a las pasarelas y al mundo del modelaje. De ahí que tras consolidar su noviazgo se planteen si dar un paso más y pasar por el altar para poner el broche de oro a su historia de amor.

"Estamos muy felices, muy contentos. Vamos a hacer casi dos años, pero somos muy jóvenes, tenemos mucho que vivir", ha aclarado Nacho de Borbón sobre si ve la boda con Náyades como algo cercano. Eso sí, no lo descarta porque asegura que la tiktoker es la mujer de su vida y con ella quiere estar. "Quizá en un futuro", ha dicho, dejando la puerta abierta a ese esperado enlace.

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Lo que sí ven ambos como un plan más cercano y están de acuerdo que sería toda una prueba de confianza para ellos sería su participación como pareja en 'La isla de las tentaciones'. Tanto como el primo lejano de Felipe VI y Náyades Lospitao aseguran que su relación es muy estrecha y creen que pasarían la prueba. Algo que les genera curiosidad.

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"No lo descartamos. No nos cerramos a ningún formato, es muy interesante y entretenido, pero no ha surgido la oportunidad y nosotros seguimos trabajando siempre en lo nuestro, muy contentos de estar juntos y vamos, eso sí, si fuéramos, con nuestra relación no hay ninguna infidelidad, eso seguro", ha puntualizado el exconcursante de 'Supervivientes' que pone la mano en el fuego por su chica.