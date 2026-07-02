Lorena Romera 02 JUL 2026 - 15:45h.

La ex de Isaac Torres emite un comunicado tras ponerse en duda su responsabilidad en el atropello de Candela

Isaac Torres, entre lágrimas y desconsolado, comunica la muerte de su perra tras un atropello

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La trágica muerte de Candela, la teckel que compartían Isaac Torres y Dana García ha sido un golpe terrible para la expareja. Si hace apenas unas horas el mundo de Lobo y la bailarina se teñía de luto absoluto, la presión que están sufriendo en redes ha terminado por dinamitar completamente la situación. Especialmente para ella, que no ha dejado de recibir comentarios dañinos cuestionando su responsabilidad en el atropello de su mascota. Tanto es así, que la joven se ha visto obligada a tomar una drástica decisión.

Cansada de recibir comentarios que la recriminan el hecho de que el animal paseara sin correa, la creadora de contenido ha emitido un comunicado para aclarar minuciosamente cómo se desencadenó el atropello, dirigiéndose expresamente contra sus detractores:

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"Lo de Candela fue un accidente. Si hubiese podido, me hubiese puesto yo y que me hubiese dado a mí, con todas las consecuencias. Antes que ella. Estábamos en el parque donde se han criado desde que son bebés. Allí ningún perro va con correa, porque para eso está ese parque, para que las mascotas puedan correr y desfogarse y jugar entre ellos", explica.

Sin embargo, un imprevisto que jamás habían vivido terminó de la peor forma posible: "El otro día pasó aquello que nunca habían hecho. Se asustaron dentro del parque y echaron a correr hasta que salieron de él, con la mala suerte de que pasaba un coche. El coche no iba muy rápido, pero lo suficiente como para llevarse a Candela. Ese día se fue mi vida, en mis manos...".

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Un comunicado en el que Dana no ha ocultado su indignación ante los numerosos mensajes que ha recibido poniéndose en duda su responsabilidad. "Levantarme y tener que seguir leyendo barbaridades. Sigue confirmando la maldad que hay en redes. No sé a quién se le ocurre ni se le pasa por la cabeza en un momento tan delicado y vulnerable, de luto por la muerte de nuestra pequeña, venir a mi perfil a comentar semejantes gilip*lleces".

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Tal ha sido el aluvión de críticas que ha recibido, que Dana García se ha visto obligada a tomar una tajante decisión: abandonar las redes sociales por tiempo indefinido. En un storie en el que se despide, la que fuera pareja de Isaac Torres explica cómo se siente y por qué considera que esto es ahora mismo lo mejor para su bienestar: "Las redes me están destrozando ahora mismo, así que por mi salud mental me voy a tomar el tiempo que necesite".