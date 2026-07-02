Natalia Sette 02 JUL 2026 - 13:26h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha admitido no tener instinto maternal y sus seguidores han estallado contra ella

Claudia Martínez responde a los comentarios recibidos por su cambio físico debido al embarazo

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El embarazo de Claudia Martínez avanza a pasos agigantados. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones' se encuentra en la semana 31 de embarazo, lo que significa que le quedan apenas 9 semanas para conocer a bebé. Tras compartir por primera vez la cara de su hija junto a Mario González, la ha tenido que salir a la palestra a defenderse de las críticas por decir que "ya le saldrá el instinto maternal".

Si por algo es conocida la exconcursante de ‘Supervivientes’ es por ser siempre honesta con su comunidad. En una entrevista concedida al periodista Javi Hoyos, dio su más sincera opinión sobre su gran miedo de cara al nacimiento de Valentina. “Da vértigo, yo no soy muy niñera y digo ‘madre mía qué hago yo con un bebé’”, confesó con total naturalidad.

Tras esto, dijo otra frase que ha sido la causante de que se haya visto envuelta en esta polémica: “Supongo que luego te sale el instinto”. Estas declaraciones han provocado un auténtico aluvión de críticas y juicios en los comentarios del vídeo por parte de varios usuarios de la plataforma.

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“Si no eres muy niñera, el instinto no te va a salir….”, sentenciaba un internauta, mientras otro ponía en duda sus sentimientos: “¿Y aun oyendo su corazón y llevándola dentro no lo tienes??? Qué mal... qué mal”. Las acusaciones han ido subiendo de tono, llegando a reprocharle su trayectoria mediática: “Ahora dice que no tiene instinto maternal y ha estado dos años vendiendo que quería quedarse embarazada de su pareja”, e incluso calificándola despectivamente de “niñata”.

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Lejos de hacer oídos sordos, la creadora de contenido ha decidido comentar en la propia publicación para responder de forma tajante y aclarar su postura. “Solo venía a comentar que he flipado leyendo los comentarios. ¿Quién dice que no quiera ser madre?”, ha comenzado exponiendo visiblemente molesta por las conclusiones a las que han llegado sus ‘haters’

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Para la influencer, es inconcebible que cualquier persona piense que por no tener el instinto maternal desarrollado, pueda querer menos a su hija. “Mi hija va a ser lo mejor de mi vida, pero eso no quita que nunca haya tenido instinto maternal”, ha argumentado.

Claudia ha concluido su defensa dejando claro que el amor por su futura hija no tiene nada que ver con el miedo que pueda sentir de cara a tenerla en sus brazos por primera ve: “Una cosa no tiene por qué ir ligada a la otra. Obviamente da vértigo encontrarte con una vida que depende de ti. Si no lo entendéis así, entonces no hace falta decir mucho más”.