Lorena Romera 02 JUL 2026 - 10:39h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela la enfermedad que le han diagnosticado en las últimas pruebas

Marta Peñate aclara si se le caerá el pelo al descubrir que recibirá quimioterapia durante más de dos meses

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Marta Peñate ha puesto fin a las especulaciones sobre su estado de salud desvelando la enfermedad que le han diagnosticado en sus últimas pruebas médicas. Después de explicar que se tiene que someter a un tratamiento por quimioterapia, los usuarios de las redes sociales habían empezado a lanzar todo tipo de teorías. Ha sido a través de Instagram donde la colaboradora y presentadora de televisión ha querido aclarar con total sinceridad el parte médico que ha recibido tras los rumores surgidos en las últimas horas.

A través de un comunicado emitido en sus stories, la de Las Palmas de Gran Canaria ha sido muy clara: "Debido a especulaciones, explico: tengo una enfermedad trofoblástica gestacional. Grado I". Con este término médico, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha puesto nombre a la complicación médica que atraviesa.

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Según el Hospital Virgen de las Nieves, esta enfermedad comprende "un grupo de trastornos que se caracterizan por el crecimiento y desarrollo anormal del trofoblasto después de una fertilización anormal, con potencial para invadir localmente el útero y metastatizar". También, según apuntan desde la página web especializada Medline Plus, estas "células anormales empiezan en el tejido que normalmente se convertiría en la placenta".

Consciente de que su caso está muy expuesto públicamente al haber estado compartiendo durante todos estos meses su proceso de reproducción asistida, la influencer ha querido desvincular por completo esta dolencia de sus intentos por ser madre: "Esto no me ha pasado por someterme a FIV porque le puede pasar a cualquier mujer que quiera buscar un hijo, también las que lo buscan de forma natural".

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La que fuera concursante de 'Gran Hermano' achaca este diagnóstico a un infortunio, relacionándolo con las estadísticas: "Tampoco se da por tener problemas de fertilidad. Se llama mala suerte, ya que encima hay un 0,1% de posibilidades de que esto pase. La vida me dio a mí todas las bofetadas para ser el 0,1 y que las demás se salven".

El desgaste psicológico de las últimas semanas ha provocado que muchos de sus seguidores se cuestionen si este duro proceso le continúa mereciendo la pena. Una pregunta a la que la pareja de Tony Spina también ha respondido: "La verdad es que me lo planteo cada vez que me pasa algo, pero luego cuando pasa digo 'seguimos'".

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Sin embargo, en este momento de su vida, sus planes para convertirse en madre han pasado a un segundo plano y su prioridad absoluta es centrarse en su recuperación tras conocer que sufre esta enfermedad trofoblástica gestacional: "Ahora estoy que quiero pasar lo que estoy viviendo y luego ya veremos, no he ni preguntado si la quimio que me doy me afecta en algo de fertilidad, porque mi prioridad ahora mismo es mi salud".