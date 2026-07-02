Lorena Romera 02 JUL 2026 - 16:34h.

La influencer y el empresario anuncian que están esperando su segundo hijo en común

Patricia Steisy posa sin ropa tras perder más de 50 kilos y quedarse más delgada que cuando salió de 'Supervivientes'

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Patricia Steisy y Pablo Pisa están esperando su segundo hijo en común. Tras haber conseguido consolidar su relación y dejar atrás una crisis de pareja que los hizo tomar caminos separados, la exconcursante de 'Supervivientes' y el empresario han sorprendido a todos con la mejor de la noticia: van a tener otro bebé. A través de Instagram, la pareja ha compartido el momento exacto en el que se enteran de la noticia.

El vídeo comienza con un Pablo Pisa explicando a cámara que ha tenido que acudir a la farmacia a primera hora de la mañana para comprar un test de embarazo, mientras ella, resguardada en un principio, bromea sobre los síntomas que ha estado experimentando en las últimas horas.

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Entre risas, la granadina explica en el clip que sospecha que su reciente viaje a Canarias había tenido "consecuencias" y comenta, todavía con náuseas, lo mal que ha dormido: "Me he tirado toda la noche vomitando como los perros". Tras esperar los minutos pertinentes, con unos nervios y una tensión más que palpables, la pareja ha conocido por fin el veredicto del dispositivo: ¡van a ser padres por segunda vez!

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Un test que claramente reflejaba la palabra "embarazada" y que ha provocado que Steisy y Pablo estallen en gritos de alegría. Lágrimas y un sinfín de abrazos que no deja lugar a dudas de lo feliz que les hace esta nueva etapa de sus vidas. "¡Estás embarazada! ¡Hostia, qué fuerte! Yo sabía que estabas embarazada", exclama él mientras ella continúa completamente en shock, con las manos en la cara y entre sollozos, todavía sin poder creérselo.

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Un bebé que llegará para convertirse en el compañero de juegos perfecto de su primera hija en común, la pequeña Athenea, de 2 años, ampliando la bonita familia que han construido juntos. El anuncio no solo demuestra la solidez actual de la pareja, sino el cariño que les tienen en el entorno online. Y es que la publicación acumula ya cientos de reacciones por parte de sus seguidores, que les están haciendo llegar mensajes de amor y buenos deseos.