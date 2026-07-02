Lorena Romera 02 JUL 2026 - 12:42h.

Marieta y Suso viven un momento de lo más emotivo en su preboda: el regalo que ha emocionado a la pareja

El colaborador se sincera como nunca, a dos días de su enlace con la exconcursante de 'Supervivientes'

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La cuenta atrás está cada vez más cerca de llegar a su fin. Tras meses de intensos preparativos y una enorme expectación, Marieta y Suso Álvarez han dado el pistoletazo de salida a los días más importantes de sus vidas. La pareja ha celebrado una espectacular preboda rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, sirviendo como el aperitivo perfecto antes de su gran enlace.

Una entrada triunfal, con looks a juego en color burdeos

El evento comenzó por todo lo alto con la llegada de los novios, que han sorprendido a todos dándole un giro total al protocolo de los colores en los eventos de boda. En lugar de reservar el blanco para ellos, la pareja hizo un original intercambio: obligaron a sus invitados a vestir de blanco impoluto mientras que ellos aportaron por combinar sus looks en un elegantísimo color burdeos.

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Ella deslumbró con un sofisticado vestido largo satinado con cuello halter, la espalda descubierta y una sugerente apertura lateral, complementado con toques decorativos de purpurina en el rostro. Por su parte, Suso lució impecable con un traje en el mismo tono compuesto por chaleco y pantalón, combinado con una camisa blanca y corbata negra (¡y con el mismo detalle de maquillaje de purpurina alrededor de los ojos!).

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Un emotivo homenaje y las lágrimas de Marieta

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar junto al rincón principal de la fiesta. Bajo un gran letrero de neón amarillo con la romántica frase "It was always you" (Siempre fuiste tú) y arropados por un arco decorado con telas y globos blancos y granates, la pareja recibió un regalo muy especial: un cuadro con una fotografía de ambos.

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Al ver el detalle y escuchar las palabras de sus seres queridos, Marieta no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Un instante cargado de emoción, a pocas horas ya de su sí, quiero en el que se pudo ver la complicidad entre ambos: mientras ella se secaba las lágrimas, visiblemente conmovida, él la abrazaba con ternura, arropándola en todo momento.

Dress code ibicenco, detalles personalizados y reguetón

A diferencia de los novios, los invitados vistieron completamente de blanco. Amigos de la pareja estuvieron acompañándolos en una velada donde no faltaron las bengalas, los globos, un photocall que imprimía las fotos al momento ¡y el reguetón!

Los detalles personalizados fue otra de las grandes claves de la fiesta. La pareja cuidó cada rincón al milímetro, incluyendo servilletas impresas con una divertida foto de los dos y la frase: "¡Nos casamos! María y Suso. Nos amamos infinitamente". En cuanto a la gastronomía, la pareja contó con un córner de pizzas y jamón serrano.

La boda de Marieta y Suso, este viernes en Toledo

Tras esta mágica preboda, Marieta y Suso ya se encuentran listos para el gran día. La esperada boda tendrá lugar este viernes a las 17:00 horas en Toledo. Concretamente, en el Cigarral del Ángel de Custodio, a orillas del tío Tajo y cuyos orígenes se remontan al siglo XI.