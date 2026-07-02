Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Bodas

Looks a juego en color burdeos, photocall, lágrimas y reguetón: Marieta y Suso Álvarez celebran su preboda

Marieta y Suso, en su preboda
Marieta y Suso Álvarez en su preboda. INSTAGRAM
Compartir

La cuenta atrás está cada vez más cerca de llegar a su fin. Tras meses de intensos preparativos y una enorme expectación, Marieta y Suso Álvarez han dado el pistoletazo de salida a los días más importantes de sus vidas. La pareja ha celebrado una espectacular preboda rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, sirviendo como el aperitivo perfecto antes de su gran enlace.

Una entrada triunfal, con looks a juego en color burdeos

El evento comenzó por todo lo alto con la llegada de los novios, que han sorprendido a todos dándole un giro total al protocolo de los colores en los eventos de boda. En lugar de reservar el blanco para ellos, la pareja hizo un original intercambio: obligaron a sus invitados a vestir de blanco impoluto mientras que ellos aportaron por combinar sus looks en un elegantísimo color burdeos.

PUEDE INTERESARTE
La entrada triunfal de Marieta y Suso en su preboda
La entrada triunfal de Marieta y Suso en su preboda. INSTAGRAM

Ella deslumbró con un sofisticado vestido largo satinado con cuello halter, la espalda descubierta y una sugerente apertura lateral, complementado con toques decorativos de purpurina en el rostro. Por su parte, Suso lució impecable con un traje en el mismo tono compuesto por chaleco y pantalón, combinado con una camisa blanca y corbata negra (¡y con el mismo detalle de maquillaje de purpurina alrededor de los ojos!).

PUEDE INTERESARTE

Un emotivo homenaje y las lágrimas de Marieta

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar junto al rincón principal de la fiesta. Bajo un gran letrero de neón amarillo con la romántica frase "It was always you" (Siempre fuiste tú) y arropados por un arco decorado con telas y globos blancos y granates, la pareja recibió un regalo muy especial: un cuadro con una fotografía de ambos.

Las lágrimas de Marieta durante su preboda con Suso
Las lágrimas de Marieta durante su preboda con Suso. INSTAGRAM

Al ver el detalle y escuchar las palabras de sus seres queridos, Marieta no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Un instante cargado de emoción, a pocas horas ya de su sí, quiero en el que se pudo ver la complicidad entre ambos: mientras ella se secaba las lágrimas, visiblemente conmovida, él la abrazaba con ternura, arropándola en todo momento.

Dress code ibicenco, detalles personalizados y reguetón

A diferencia de los novios, los invitados vistieron completamente de blanco. Amigos de la pareja estuvieron acompañándolos en una velada donde no faltaron las bengalas, los globos, un photocall que imprimía las fotos al momento ¡y el reguetón!

La madre con el micrófono y Marieta bailando reguetón con sus amigas
Marieta bailando reguetón con sus amigas ¡y su madre adueñándose del micrófono!. INSTAGRAM

Los detalles personalizados fue otra de las grandes claves de la fiesta. La pareja cuidó cada rincón al milímetro, incluyendo servilletas impresas con una divertida foto de los dos y la frase: "¡Nos casamos! María y Suso. Nos amamos infinitamente". En cuanto a la gastronomía, la pareja contó con un córner de pizzas y jamón serrano.

Los detalles de la preboda de Marieta y Suso
Los detalles de la preboda de Marieta y Suso. INSTAGRAM

La boda de Marieta y Suso, este viernes en Toledo

Tras esta mágica preboda, Marieta y Suso ya se encuentran listos para el gran día. La esperada boda tendrá lugar este viernes a las 17:00 horas en Toledo. Concretamente, en el Cigarral del Ángel de Custodioa orillas del tío Tajo y cuyos orígenes se remontan al siglo XI.

Temas