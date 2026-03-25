Claudia Barraso 25 MAR 2026 - 19:45h.

La esposa del exentrenador John Toshack ha contado cómo se encuentra tras el grave caso de Covid que sufrió en 2020

John Benjamin Toshack, exfutbolista del Liverpool y exentrenador del Real Madrid, diagnosticado de demencia: “Es una enfermedad terrible”

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John Toshack, el ex entrenador de fútbol gales, sigue sufriendo las secuelas tan graves que les dejó el Covid que contrajo en 2020. “Está intentado mejorar cada día de las terribles secuelas que le dejó la enfermedad”, confirma su mujer Mai Angulo. Ambos residen en una masía del pueblo de Besalú, en Gerona.

Por su parte, el hijo del deportista ha hablado de un “deterioro muy importante en su memoria”, aún así, su esposa aclara que se “encuentra tranquilo y muy contento”. Este domingo celebrará junto a su familia sus 77 años. El ex entrenador de la Real Sociedad contrajo el Covid durante la pandemia y, pese a recuperarse, jamás ha conseguido liberarse de las secuelas tanto “físicas como mentales”. “No podemos olvidar que pasamos unos momentos terribles, que John estuvo sedado en la UVI y nosotros no sabíamos cómo iba a evolucionar.

El de Gales, estuvo mucho tiempo ingresado y durante unas semanas su pronóstico era tan grave que los médicos advirtieron de lo peor a su familia: “Él siempre dice que estuvo más de diez días fuera de este mundo y que cuando volvió no entendía nada. No sabía ni qué le pasaba ni dónde estaba. No fue fácil. Nadie se intereso excepto sus amigos más íntimos, ni siquiera su familia”, afirma la mujer en declaraciones para el medio ‘El Diario Vasco’.

Así es su día a día

La enfermedad no solo le causó graves problemas respiratorios, sino que también “afectó a su movilidad y también a su memoria. Le costó mucho hacer la rehabilitación, pero con mucho esfuerzo fue mejorando poco a poco. Estuvo tan mal que cada paso que daba era un triunfo”. Para que su recuperación fuese más llevadera se trasladaron hasta Besalú, donde fueron a vivir en una masía muy tranquila: “Puede salir al jardín y a la piscina sin obstáculos, hay días que le cuesta más, pero es algo normal a sus 77 años”.

Sobre las declaraciones que ha hecho su hijo Cameron hablando de la memoria de su padre, su mujer ha dicho estar sorprendida por sus palabras: “Cameron solo sabe lo que habla muy de vez en cuando por teléfono con su padre. Lleva dos años sin verle”. A su vez, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los seguidores y fans de del ex entrenador.