Desde el pasado mes de febrero, la actriz y el futbolista han protagonizado una serie de encuentros que han llevado a muchos a hablar ya de la posible pareja sorpresa del año

Todo lo que se sabe sobre Ester Expósito y Kylian Mbappe: citas entre Madrid y París, jet privado y las imágenes que han visto la luz

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La posible relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé sigue dando que hablar. Semanas después de que salieran a la luz sus primeras imágenes juntos en París, la actriz se ha dejado ver este pasado domingo, 22 de marzo, en el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu, mostrando así su apoyo al delantero.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, sus movimientos en las últimas semanas han alimentado el interés mediático hasta convertirlos en una de las parejas más comentadas del panorama social en España.

La protagonista de 'Élite' ha querido asistir a uno de los partidos más esperados de la temporada, el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Su presencia no ha pasado desapercibida, especialmente por su ubicación en la zona reservada al entorno del futbolista francés.

Vestida de blanco, un guiño al equipo de Mbappé, Expósito, que llegó acompañada por el también actor Sergio Momo, siguió el encuentro en todo momento. La zona en la que se encontraba también ha llamado la atención. La actriz se personó en el palco VIP, el mismo en el que Mbappé ha seguido cada uno de los encuentros del Real Madrid durante el tiempo que ha estado ausente por una lesión de rodilla.

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El futbolista, que se encontraba recuperándose tras su problema de salud, comenzó el partido desde el banquillo, entrando en el terreno de juego en la segunda mitad, un momento que la actriz siguió con especial atención desde el palco.

Se trata de la primera vez que se la ve animándole públicamente desde las gradas de un estadio. Pese a que el futbolista no tuvo ocasión de gol, su equipo acabó alzándose con la victoria 3-2 sobre el Atlético.

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Sus encuentros

Los rumores sobre su posible noviazgo surgieron a finales de febrero, cuando el bloguero francés Aqababe reveló que ambos habrían coincidido en Madrid, donde "varias personas los vieron ayer en el bar Pullman, el Décimo Cielo, besándose toda la noche", escribía en sus redes sociales junto a varias instantáneas.

Días después, ambos fueron situados en París, ciudad especialmente simbólica para el futbolista, originario de la capital francesa.

Tal y como publicaron varios medios, ambos habrían sido pillados en un restaurante con vistas directas a la Torre Eiffel, donde se les vio relajados y muy cercanos; en un club de moda de la capital francesa; y en el exclusivo hotel Le Royal Monceau-Raffles Paris, uno de los alojamientos más lujosos de París.

El interés mediático se disparó justamente después de esta última salida, ya que se viralizó un vídeo en el que Mbappé salía del establecimiento y se montaba en una furgoneta en la que ya le esperaba la actriz.

Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales y no han confirmado ni desmentido las informaciones que circulan sobre ellos. Aunque la presencia de Expósito en el partido de fútbol ha bastado para avivar, aún más, los rumores sobre su romance.