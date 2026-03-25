“Es en la memoria a corto plazo donde estamos viéndolo”, ha señalado su hijo, confirmando el diagnóstico

Cameron Toshack, hijo del respetado entrenador, señala que lo que sí conserva es una gran capacidad de relatar su etapa en el fútbol como si fuese ayer

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John Benjamin Toshack, exfutbolista del Cardiff, Swansea y Liverpool y respetado exentrenador, habiendo comandado los banquillos del Real Madrid, la Real Sociedad, el Deportivo de La Coruña o el Murcia en LaLiga, ha sido diagnosticado de demencia.

Ha sido su hijo, Cameron Toshack, el que lo ha comunicado explicando que su padre, oriundo de Gales, Cardiff, y de 77 años, está atravesando un momento complejo, con los principales síntomas afectando especialmente a su memoria a corto plazo.

John Benjamin Toshack y su diagnóstico de demencia

En una entrevista concedida a Daily Mail, el hijo del popular técnico señala que “es una enfermedad terrible” y que, actualmente, si mantienen una conversación por la tarde “probablemente no recuerde” que también hablaron por la mañana.

“Es en la memoria a corto plazo donde estamos viéndolo”, expresa, señalando que, sin embargo, mantiene una capacidad enorme para recordar con todo lujo de detalle sus días en el mundo del fútbol, ya sea durante su etapa como jugador del Liverpool o de entrenador del Real Madrid o la Real Sociedad.

“El otro día me estaba hablando del partido del Real Madrid contra el Milán de Arrigo Saachi y de exactamente cómo modificó el centro del campo para lidiar con Marco van Basten”, cuenta el hijo de Toshack en la entrevista.

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“Ese partido pudo haber sido ayer. Su memoria era muy clara”, cuenta, reflejando así cómo su padre tiene recuerdos muy vívidos de todo ese tiempo pasado, mostrándose sin embargo incapaz de recordar las cosas más inmediatas, en un síntoma habitual de su diagnóstico de demencia.

Una trayectoria marcada por su pasión por el fútbol

Apasionado del fútbol, John Benjamin Toshack fue uno de los jugadores destacados del Liverpool de los 70, con el que marcó 96 goles ganando múltiples títulos, como la Premier League de los años 1973, 1976 y 1977, la Copa de Inglaterra de 1974 y la Copa de Europa del 77 y 78, además de la Copa de la UEFA de 1973 y 1976.

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Allí llegó procedente del Cardiff City, y de allí se fue para recalar en el Swansea City, donde al mismo tiempo extendería su afición por un área que también despertaba su pasión: la de entrenador.

En ese conjunto inglés empezó como entrenador-jugador, hasta que definitivamente se entregó a la labor en los banquillos, habiéndose sacado ya desde muy pronto, con 18 años, el título para ejercer.

Fue así como John Benjamin Toshack fue creciendo también como técnico, llegando a comandar al Sporting de Lisboa y posteriormente dando un salto de gigante para dirigir al Real Madrid tras pasar también por los banquillos de la Real Sociedad.

Con el conjunto blanco, al que llegó en 1989, Toshack ganó la Supercopa de España y LaLiga en su primera temporada. Después, acabaría destituido, para regresar más tarde en 1999, antes de que fuese relevado por Vicente del Bosque.

En España, además de a la Real Sociedad, con el que ganó la Copa del Rey, entrenó al Deportivo de La Coruña, con el que ganó la Supercopa ante el Real Madrid, y al Murcia.

Más allá, Toshack entrenó también al Besiktas turco y llegó a ser seleccionador de Gales.