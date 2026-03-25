Redacción Uppers 25 MAR 2026 - 22:36h.

Henry Thomas, el niño de E.T., ha confesado lo duro que fue para él de pequeño lidiar con la fama: “Nunca lo vi venir”

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Henry Thomas, el actor que protagonizó a Elliott ‘el niño de E.T’, ha reconocido públicamente cómo fue lidiar con la fama cuando era pequeño. Confiesa, tras décadas del estreno de la película, que fue mucho más difícil de gestionar de lo que las personas podrían imaginar.

Fue una estrella reconocida mundialmente con tan solo 10 años. Ahora, a sus 54 años, se ha abierto y ha hablado sobre cómo vivió esa época y cómo cambió su vida, reconociendo que la situación le desbordó. Así lo ha confesado en el podcast ‘It Happened in Hollywood’ de ‘The Hollywood Reporter’.

Thomas reconoció que no supo enfrentarse a ello: “No lo gestioné muy bien. No estaba preparado para ello y nunca lo vi venir. La primera vez que alguien me reconoció, me pareció extraño, luego sentí esa presión de seguir igual en mi carrera o seguir mejorando”.

Su impresión antes y después de la película

Antes del estreno de la película, era un niño como muchos otros. Vivía en Texas y apenas tenía reconocimiento como actor, pero en cuestión de unos días todo dio un camio radical. La película fue todo un éxito y su cara aparecía por todas partes: “No estaba listo para pasar a la fama, nunca pensé en ser famoso”, confiesa.

Tras sentirse sobrepasado con la situación, dio con la clave que le haría sentir tranquilidad de nuevo: se alejó del foco mediático y de la industria cinematográfica: “Me quedé en Texas durante mucho tiempo, lo que probablemente me ayudó”. Coger distancia tras el éxito de su carrera y su papel en la película le hizo recuperar su vida anterior y volver a la normalidad que tanto echaba de menos.

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Además de confesar cómo se sintió tras la polémica, también habló de su primera impresión cuando leyó el guion: “No había sables de luz ni batallas espaciales. Mi cerebro de niño de 10 años pensó que no era emocionante”. A pesar de alejarse del mundo del cine, siempre ha mantenido una estabilidad en su carrera, aunque alejada de grandes producciones.