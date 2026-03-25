Celia Molina 25 MAR 2026 - 12:15h.

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, está utilizando sus redes sociales para responder a las últimas intenciones de Donald Trump

Trump advierte de que “Cuba caerá” y presume de las sanciones de EE.UU. contra la isla

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Aunque, tras sus muerte, ninguno de los hijos del fallecido Fidel Castro, líder del Partido Comunista cubano, siguieron sus pasos en el ámbito de la política, parece que su nieto, Sandro Castro, que cuenta con hasta 156.000 seguidores en Instagram, sí está dispuesto a alzar la voz sobre la asfixiante situación que vive la isla en la actualidad.

Desde que el revolucionario tomó el poder en 1959, liberándose de la invasión estadounidense, Cuba ha sido sinónimo de aislamiento y pobreza, ambas condiciones ligadas a su deseada independencia. Tantos años después, y a pesar de la apertura forzada por la crisis económica, la isla ha vuelto a verse sumida en una situación insostenible, tras las medidas restrictivas de Donald Trump, quien les ha cortado el suministro de combustible, los vuelos y los bienes esenciales para la supervivencia.

¿Crítica a los políticos o burla hacia sus vecinos?

Justo después de que el Presidente de los Estados Unidos dijera que para él sería "un honor" tomar Cuba - como hizo con Venezuela - y de que comenzaran, por tanto, las conversaciones "amistosas" con las autoridades de la isla, Sandro Castro publicó un comentado vídeo (a modo de sketch) en el que un señor disfrazado de Trump llamaba a la puerta de su casa con la intención de comprar toda Cuba. Para hacerlo más ridículo todavía, el nieto de Castro invita al falso Trump a dar una vuelta por La Habana en una especie de sidecar, para que sea consciente del 'producto' que pretende comprar.

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Las sátiras recreadas por Sandro - en la que, a veces, aparece disfrazado de vampiro - no sólo se centran en la crítica a los líderes que, actualmente, atentan contra la evolución y el bienestar de los cubanos - hay un vídeo en el que aparece rechazando una llamada de Marco Rubio, encargado de llevar la negociación con el gobierno cubano -; también son una burla directa de la pobreza, la falta de alimentos y los cortes de luz que sufren cada día en la isla (si bien, él vive en una posición acomodada) y que muchos de sus seguidores achacan tradicionalmente a las políticas de su abuelo y no solo a Donald Trump.

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En los comentarios que generan sus vídeos, algunos fans le valoran por lo que parece una autocrítica a las ideas castristas, sobre las que debería estar más que adoctrinado. Otros, sin embargo, creen que es todo lo contrario: que el nietísimo se burla de las malas condiciones en las que viven sus vecinos, paseándose por las calles con un tipo disfrazado del magnate que les asfixia cada día más. Por tanto, no sabemos si sus sátiras sobre Apagonia, como así llama a Cuba, donde los cortes de la luz eléctrica son ya el pan de cada día, son una crítica al gobierno comunista, al trumpista o una broma de mal gusto hacia los demás cubanos.