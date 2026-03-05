Trump advierte de que “Cuba caerá” y presume de las sanciones de EE.UU. contra la isla

Trump asegura que “Cuba caerá” y presume de que las sanciones de Estados Unidos han agravado la crisis energética de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que “Cuba caerá”, un episodio que, según ha subrayado, será “la guinda del pastel” tras décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que se ha jactado de que la crisis que padece la isla se debe a su política. “De lo contrario no tendrían este problema”, ha afirmado.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, ha declarado el presidente estadounidense durante una entrevista concedida al diario Politico, en la que además ha confirmado que Washington mantiene conversaciones con las autoridades cubanas. “Necesitan ayuda”, ha añadido.

Trump presume de las sanciones y la presión económica sobre Cuba

“Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, ha insistido Trump, quien ha puesto a Venezuela como ejemplo de cómo podrían ser las relaciones futuras entre Washington y La Habana.

“Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, ha señalado.

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el suministro de petróleo tras el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a comienzos de enero de 2026, en una operación sorpresa de fuerzas estadounidenses, lo que ha agravado la crisis energética en la isla.

La orden de Trump para sancionar a países que suministren petróleo a Cuba

En medio de esta escalada de presión, semanas después Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que ha profundizado la escasez de combustible y la crisis humanitaria que atraviesa el país.