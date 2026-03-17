El presidente de EEUU aspira a hacerse con la isla "de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla"

Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico: "Ocurrió una desconexión total"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones con la isla a la que mantiene sometida a un bloqueo energético, desde hace tres meses. "Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", ha asegurado el republicano ante los medios en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense ha vuelto a reiterar que están manteniendo conversaciones con las autoridades cubanas repitiendo el estado en el que se encuentra Cuba, a la que ha llamado "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

Trump habla de Cuba: "Tiene paisajes bonitos, es una isla hermosa"

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", ha asegurado Trump y ha presumido de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El presidente estadounidense ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha augurado que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington desde enero pasado.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó la semana pasada, están en conversaciones con EE.UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

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Cuba sufrió un nuevo apagón nacional, la pasada noche, el séptimo en los últimos 18 meses, consecuencia de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que ha paralizado completamente la economía y ha disparado el malestar social.

EE.UU. condiciona acuerdo con Cuba a la salida del actual presidente Miguel Díaz-Canel

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, según la información que ha publicado The New York Times.

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Dos funcionarios citados bajo anonimato por esta fuente, han filtrado que los representantes estadounidenses han pedido a los negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

La propuesta de EEUU implicaría apartar de las conversaciones a Miguel Díaz-Canel, aunque eso no supondría necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Washington, por ahora, no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país, según la fuentes citadas por The New York Times.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.