Cuba sufre una caída total del suministro eléctrico que ha dejado a todo el país sin electricidad: las últimas actualizaciones

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La isla de Cuba ha sufrido este lunes una caída total del suministro eléctrico, según ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE).

"Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", ha publicado UNE en redes sociales. El organismo está actualizando el estado de la red de suministro eléctrico a cada hora en su perfil de 'X'.

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El apagón general se produce tras varios días de interrupciones por todo el país. El domingo más de la mitad de la isla estuvo a oscuras en el horario de mayor consumo, según datos de la propia UNE. Por el momento las autoridades no han confirmado el motivo del apagón o de las interrupciones que llevan afectando a distintas zonas durante los últimos días.

El organismo ha ido ofreciendo actualizaciones a todos los usuarios a través de post en la red social ‘X’. Hace una hora informaba que “la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”. Del mismo modo afirmaban que, tras conocerse la noticia, comenzaron a implantar los protocolos de restablecimiento de la red.

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Las últimas actualizaciones

“No se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento en el que ocurrió la desconexión”, afirmaban minutos después como primera respuesta a los motivos que pudieron llevar al apagón.

Sin embargo, desde el UNE confirman que comenzaban a funcionar algunos microsistemas en diferentes zonas del país. Aunque no han confirmado el motivo del apagón ni cuánto tiempo podría durar, si confirman que ya empiezan a funcionar algunos “microsistemas” lo que puede indiciar que ha sido algo temporal.

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Cualquier persona que quiera informarse del estado de la red eléctrica del país o de cualquier actualización que se vaya produciendo a lo largo de la tarde, puede consultar sus redes sociales donde ofrecen cada hora información sobre el apagón y en qué zonas está volviendo poco a poco la conexión.