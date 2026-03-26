La ex road manager de Isabel Pantoja asegura que fue ella quien "vendió cantora" y se muestra contundente contra la cantante

¿Dónde está el dinero de Isabel Pantoja? Los testimonios más impactantes de la situación financiera de la cantante: "Se ha podido llevar 15 millones a Gibraltar"

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Todas las claves sobre el valor de Cantora, la finca que durante muchos años fue símbolo personal y familiar de Isabel Pantoja, y la verdadera situación financiera de la cantante quedará al descubierto este lunes 30 de marzo en 'El precio de... Cantora'. Un programa presentado por Santi Acosta en el que se resolverán todas las incógnitas sobre el patrimonio, el entorno y los conflictos familiares de la folclórica. ¡No te lo pierdas!

El programa destapará la verdadera personalidad de Isabel Pantoja, a través de unos reveladores audios inéditos, documentos e imágenes nunca antes vistos. También, conoceremos la totalidad del contenido de unos impactantes testimonios de algunas personas que una vez pertenecieron al círculo más íntimo de la cantante, como su exmanager, Begoña Gutiérrez.

Begoña Gutiérrez: "Yo he sido la que he vendido cantora"

Hace pocos días desde que se develó que finalmente Cantora había sido vendida a un empresario libanes, un movimiento exitoso por parte de la cantante y con el que intentará solventar su cuantiosa deuda de 2,2 millones de euros por impago de la finca. Aunque, en 'El precio de Cantora', Begoña Gutiérrez, ex road manager de la cantante, compartirá un sorprendente testimonio.

Y es que Begoña asegura que Kiko Rivera hizo junto a ella una "maniobra para vender cantora sin que su madre lo supiera". Unas palabras a las que añadía: "Isabel se va a enfadar con Kiko cuando sepa que yo he sido la que he vendido cantora". Asimismo, la exmanager de Isabel se muestra de lo más tajante contra esta:

"Vender Cantora es un golpe muy fuete en su ego porque ella no juega a perder, solo juega a ganar. El karma le ha empezado a llegar y la justicia divina en muy poco tiempo. Está condenada a quedarse sola". ¡No te pierdas estás impactantes declaraciones y mucho más el lunes a las 23:00h en Telecinco!